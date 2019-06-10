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产权

腾讯起诉游戏用户未经许可直播《英雄联盟》 索赔1元

2019-06-10 16:36 稿源：站长之家  0条评论
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ez，cos，英雄联盟

图片来源图虫：已授站长之家使用

站长之家(ChinaZ.com) 6月10日 消息：游戏直播也会侵权?近日，腾讯公司在深圳南山法院向一名游戏用户许某某提起诉讼，称其未经许可在西瓜视频直播《英雄联盟》。要求其立即停止在第三方平台直播，并赔偿经济损失 1 元。

腾讯公司表示，根据其《腾讯游戏许可及服务协议》第4. 2 条约定，玩家在未经腾讯许可的情况下不得在使用腾讯游戏服务过程中进行录制、直播等。许某不但违反规定在第三方平台直播游戏，而且还以此获利。此举损害了腾讯的合法权益，应当承担赔偿损失等违约责任。

对此，许某辩称，自己花了 1500 元在腾讯《英雄联盟》内购买了大量虚拟道具。这是玩家的虚拟财产，玩家理应有权对其进行展示。腾讯公司禁止其直播否认了其购买虚拟产品进行合理展示的权利。为此，许某反诉腾讯公司侵权，要求其返还 1500 元，并赔偿 4500 元。

腾讯公司提交的诉讼材料显示，被诉的游戏用户许某某，今年 25 岁，是《英雄联盟》玩家，游戏账号叫“XiguaAAA贱贱”，并在西瓜视频app上开设账号“HT贱贱”直播《英雄联盟》。

据悉，这是国内首起游戏运营商起诉游戏用户未经授权直播游戏的案例。业内人士分析称，如果腾讯胜诉，未来所有游戏主播将必须获得游戏运营商允许。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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