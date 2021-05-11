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2021韩国vps云服务器推荐 最新韩国vps主机商分享

作者站长之家
· 2021-05-11 16:40

韩国的VPS对于国内的用户而言相较于日本的vps来说需求量会少很多，本身韩国的vps服务器主机商就比较少，加上一些线路也不好，所以韩国vps的选择就比较头疼了，今天就来为大家分享推荐几个韩国的vps。

机房 云计算 服务器

Kdatacenter

Kdatacenter成立于 2012 年，隶属于Globalhost旗下的品牌， 老牌韩国IDC ，主要销售韩国SK机房的VPS和独立服务器租用等，其中VPS基于KVM架构，支持Linux或者Windows操作系统 ，并提供DDOS防护，线路都是优质的直连线路，延迟低，速度快，适合稳定建站。Kdatacenter提供了最快，最可靠的服务器，可保证99.95％的网络正常运行时间。同时提供24X7 全天候客户支持，以便为客户提供全天候服务。

韩国VPS推荐 - Kdatacenter

hotiis

hotiis（热网互联）成立于 2009 年，是一家经营海外VPS的的主机商，主要提供VPS云服务器、CDN服务等服务，VPS是基于KVM虚拟架构，机房有香港、日本、美国等，线路都采用的是CN2 GIA优质线路，到国内的速度都不错。

韩国VPS推荐 - hotiis

Vultr

VULTR成立于 2014 年，美国商家，实力很强大，背景是全球较大的游戏服务器提供商，所以拥有 17 个机房也就不足为奇了，有美国洛杉矶、西雅图、硅谷、日本东京，英国伦敦，德国法兰克福、新加坡等全球 17 个数据中心/机房。商家的优势就是按小时计费，没有付款周期的限制，用多少就付多少，不想继续使用了，直接删除VPS 就可以了，使用起来比较方便。

韩国VPS推荐 - Vultr

netdedi

netdedi成立于 2012 年，韩国商家。主要提供韩国VPS、独立服务器、主机托管等服务，netdediVPS基于KVM架构，在韩国首尔、美国洛杉矶、日本东京、德国法兰克福均有数据中心。netdedi的产品免备案，提供原生IP，并配置1000M宽带，国内访问的速度快，适合多种业务需求。 商家支持支付宝付款。

韩国VPS推荐 - netdedi

遨游主机

Aoyohost （傲游主机）是成立于 2010 年的老牌国外VPS商家，主要提供VPS和独立服务器等，目前主打中国香港、韩国、德国、荷兰和美国等多个地区的CN2 线路KVM或者XEN架构VPS主机。 其中香港阿里云CN2 GIA的优质线路，性能卓越，速度快且稳定，而且价格实惠，适合建站。

韩国VPS推荐 - 遨游主机

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Vultr是一家知名的美国主机商，受到了国内众多用户的喜爱，规模大、运营稳定，价格优惠。

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