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SkySilk免费一年VPS云服务器超详细注册图文教程

作者站长之家
· 2021-04-25 17:06

SkySilk这一家是在2016年成立的美国主机商，目前是有洛杉矶和纽约两个数据中心，成立之初就有送免费的VPS主机，所以今天就来为大家分享一下SkySilk免费一年VPS云服务器超详细注册图文教程。

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1、SkySilk这家主机商还是很年轻的，里面的vps主机非常的廉价，这个免费的使用就是SkySilk注册就会送10美元的使用券，可以白嫖1美元的vps主机，如果用一些推广的链接进行注册的话还会得到更多。

2、先是要去百度一下SkySilk的邀请链接，能找到很多，点击进入就会到注册的页面。

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3、这时候就要注意了，让你填写注册邮箱的时候，记得选择谷歌邮箱也就是gmail邮箱，如果你填写的是QQ邮箱或者是163的邮箱很可能会收不到验证的链接，就算是gmail邮箱也需要等待一会才会收到邮件。

4、接着注册完毕会跳转到SkySilk管理界面，会提示你绑定一个支付方式，可以选择paypal或者是信用卡。

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5、选择好支付方式之后，SkySilk过一会就会发送10美元的使用券给你了，也会收到邮件，如果邮件提示了，就可以在SkySilk的管理页面看到这些钱。

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6、接着进入下面的网址:

https://www.skysilk.com/settings/account/ ，找到 LIKE US ON FB和 FOLLOW US ON  下方的按钮点击进去，可以获得200SkyPoints。

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7、进入:https://www.skysilk.com/dashboard/rewards/页面，输入优惠码:SKYSILKROCKS就可以获得250的SkyPoints。

8、这个SkyPoints是可以兑换成美元的，兑换的页面是:https://www.skysilk.com/dashboard/rewards#redeem-to-deposit 。

9、输入你之前获得的SkyPoints，就可以获得美元金额了，接着就可以创建自己的vps。

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