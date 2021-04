SkySilk免费一年VPS云服务器超详细注册图文教程

SkySilk这一家是在2016年成立的美国主机商,目前是有洛杉矶和纽约两个数据中心,成立之初就有送免费的VPS主机,所以今天就来为大家分享一下SkySilk免费一年VPS云服务器超详细注册图文教程。

1、SkySilk这家主机商还是很年轻的,里面的vps主机非常的廉价,这个免费的使用就是SkySilk注册就会送10美元的使用券,可以白嫖1美元的vps主机,如果用一些推广的链接进行注册的话还会得到更多。

2、先是要去百度一下SkySilk的邀请链接,能找到很多,点击进入就会到注册的页面。

3、这时候就要注意了,让你填写注册邮箱的时候,记得选择谷歌邮箱也就是gmail邮箱,如果你填写的是QQ邮箱或者是163的邮箱很可能会收不到验证的链接,就算是gmail邮箱也需要等待一会才会收到邮件。

4、接着注册完毕会跳转到SkySilk管理界面,会提示你绑定一个支付方式,可以选择paypal或者是信用卡。

5、选择好支付方式之后,SkySilk过一会就会发送10美元的使用券给你了,也会收到邮件,如果邮件提示了,就可以在SkySilk的管理页面看到这些钱。

6、接着进入下面的网址:

https://www.skysilk.com/settings/account/ ,找到 LIKE US ON FB和 FOLLOW US ON 下方的按钮点击进去,可以获得200SkyPoints。

7、进入:https://www.skysilk.com/dashboard/rewards/页面,输入优惠码:SKYSILKROCKS就可以获得250的SkyPoints。

8、这个SkyPoints是可以兑换成美元的,兑换的页面是:https://www.skysilk.com/dashboard/rewards#redeem-to-deposit 。

9、输入你之前获得的SkyPoints,就可以获得美元金额了,接着就可以创建自己的vps。