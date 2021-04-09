国家版权局、文旅部两协会称有公司扰乱卡拉OK领域正常版权秩序

站长之家（ChinaZ.com）4月9日 消息:今日，国家版权局、文化和旅游部发布了《关于规范卡拉OK领域版权市场秩序的通知》，进一步完善著作权集体管理制度、优化工作机制，维护权利人合法权益、便于使用者合法使用，促进卡拉OK行业健康有序发展。

其中，通知规定，根据《著作权集体管理条例》第二十六条规定，在自愿基础上推动卡拉OK领域继续实施“二合一”版权许可机制。中国音乐著作权协会（以下简称音著协）管理的音乐作品表演权和中国音像著作权集体管理协会(以下简称音集协)管理的音乐电视作品放映权，统一由音集协向卡拉OK经营者发放许可、收取使用费，使用费在音集协和音著协之间经协商分配。音集协和音著协应当加强合作，在许可内容、许可方式、许可效率、费用分配等方面完善工作机制，为权利人和使用者提供更高水平服务。

同时，通知称，卡拉OK经营者应当按照“先许可后使用”原则，与音集协签订许可使用合同后合法使用作品，许可使用合同以音集协官方网站公布的文本为准。未经许可，不得使用相关作品。版权使用费以国家版权局公告的使用费标准为基准，合理兼顾权利人的合法权益与卡拉OK经营者的实际需要。

此外，通知还表示，音集协和音著协应当进一步强化非营利性法人定位，不得委托、支持、纵容商业机构介入卡拉OK领域著作权集体管理事务。其他任何组织和个人不得介入卡拉OK领域著作权集体管理活动，破坏“二合一”版权许可机制，扰乱版权市场秩序。未经批准擅自从事著作权集体管理活动的，由主管部门依法查处;构成犯罪的，依法追究刑事责任。