国产球鞋价格涨31倍 得物回应个别鞋款价格波动

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国产球鞋价格涨31倍 得物回应个别鞋款价格波动

2021-04-06 10:19 · 稿源：站长之家

近来，李宁、安踏等国货品牌“炒鞋”、“天价球鞋”引爆微博、贴吧等平台。刚刚，得物App微博布近期个别鞋款价格波动的情况说明，称得物App一向倡导理性消费。

平台将会增加对卖家异常标价的监测，对卖家标价波动过大的商品，会第一时间做相关处理。一旦发现恶意操纵价格的卖家，将进行包括下架商品、封号等在内的严肃处理。

新华社评国产品牌球鞋遭炒作，借机哄抬“国货”价格是自断门路。

炒鞋、球鞋

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