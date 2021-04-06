国产球鞋价格涨31倍 得物回应个别鞋款价格波动

嗨，我的开发和运营小伙伴们~ 你还在为消息通道太多难以全面覆盖目标用户而烦恼吗? 你还在为App推送消息的触达率低下而担忧吗? 你还在为高昂的短信营销费用而发愁吗? 那我猜，极光UMS一定会帮到你的~这时候的你一定会问了，UMS是到底是什么?又是怎么解决我的难题的呢?极光君为朋友们解释一下： UMS是极光统一消息系统(unification messages system)的缩写，整合了APP、微信公众号、微信小程序、短信、邮件、支付宝生活号和钉钉等?