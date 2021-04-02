天猫国际更新化妆品行业发布规范 商品属性标注需注意

站长之家（ChinaZ.com）4月2日 消息:日前，天猫国际发布了关于《天猫国际化妆品行业发布规范》更新公示通知，规则于2021年3月30日变更公示，于2021年4月6日生效。
本次更新主要针对商品属性发布规范进行了修改，明确要求对商品是否含有CBD（大麻二酚）作出标注。
官方强调，当“是否含有CBD（大麻二酚）”选择为“是”时，需上传对应商品不含THC成分的检测报告。
更改前
更改后
4.1.4商品属性发布规范:
商品发布时必须正确标注品牌、产品规格、商品名称、原产国、化妆品保质期、限期使用日期范围、化妆品净含量、使用方法、警示语等。属性栏填写的商品属性必须真实，符合原销售目的国/地区相关标准。
注:此处，请记得务必标识化妆品保质期、生产日期!
4.1.4商品属性发布规范:
商品发布时必须正确标注品牌、产品规格、商品名称、原产国、化妆品保质期、限期使用日期范围、化妆品净含量、使用方法、警示语、是否含有CBD（大麻二酚）等。属性栏填写的商品属性必须真实，符合原销售目的国/地区相关标准。
注1:此处，请记得务必标识化妆品保质期、生产日期!
注2:当“是否含有CBD（大麻二酚）”选择为“是”时，需上传对应商品不含THC成分的检测报告