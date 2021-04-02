天猫国际更新化妆品行业发布规范 商品属性标注需注意

“自从买了神指宝盒，再也不担心‘熊娃’捣乱我的护肤品了。”娜娜是一位公司的销售经理，也是一位辣妈，平时热衷购置护肤品，尤其是大牌护肤品，但她心里总有些担心。去年，她新买的一瓶SK2 神仙水，自己还没用，就被女儿打开当成了“花露水”，回家后发现因为孩子手滑，上千元的护肤品瞬间变成“案发现场”。娜娜又气又无奈，气的是这也四位数的护肤品当场“蒸发”，无奈的是谁没个年少不懂事，自己小时候不也偷偷用过妈妈的口红