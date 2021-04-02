企业微信重大更新 支持收发视频号消息

站长之家（ChinaZ.com）4月2日 消息:今年以来，微信不断加强对视频号的扶持。继支持pc版微信可以看视频号直播后，现在企业微信和视频号也打通了。

今天，企业微信发布了新的版本，根据官方更新日志显示，新版本连接微信持续升级，也就是支持收发视频号消息了。

据悉，在企业微信收到微信用户发来的视频号内容后，可通过群发助手发给客户或客户群，还可一键发表到客户朋友圈。

这对于视频号创作者，尤其是企业类账号视频号无疑是一个很大的利好消息。