企业微信重大更新 支持收发视频号消息

站长之家（ChinaZ.com）4月2日 消息:今年以来，微信不断加强对视频号的扶持。继支持pc版微信可以看视频号直播后，现在企业微信和视频号也打通了。
今天，企业微信发布了新的版本，根据官方更新日志显示，新版本连接微信持续升级，也就是支持收发视频号消息了。
据悉，在企业微信收到微信用户发来的视频号内容后，可通过群发助手发给客户或客户群，还可一键发表到客户朋友圈。
这对于视频号创作者，尤其是企业类账号视频号无疑是一个很大的利好消息。
站长之家（ChinaZ.com）4月2日 消息:今年以来，微信不断加强对视频号的扶持。继支持pc版微信可以看视频号直播后，现在企业微信和视频号也打通了。
今天，企业微信发布了新的版本，根据官方更新日志显示，新版本连接微信持续升级，也就是支持收发视频号消息了。
据悉，在企业微信收到微信用户发来的视频号内容后，可通过群发助手发给客户或客户群，还可一键发表到客户朋友圈。
这对于视频号创作者，尤其是企业类账号视频号无疑是一个很大的利好消息。
微信新版本的界面中，首先映入眼帘的肯定是朋友圈功能，显示朋友圈新互动信息的小红点不再只是手机端的特权。
继此前微信PC端更新，支持观看用户聊天中分享的视频号和视频号直播，为视频号新增倒流入口之后，现在微信又放出了大招。
「企业微信」这东西，大概从两年前被提及的次数就开始明显变多了。甚至去去年开始，谈到私域流量，必定离不开企业微信。
最近，我发现一个很久没见的同学，突然接连在视频号发了几条关于某餐馆的广告，每条广告下还@了一大堆人（包括我）。
腾讯微校是腾讯公司的教育一卡通品牌,在2017年与教育部签署战略合作,在2020年向全国52个贫困县捐助微校校园卡平台,目前已服务超过2000+所学校,400万名师生,覆盖全国30个省份。上海交通大学,重庆市巴蜀中学、昆明西南联大研究院附属学校等众多重点大学、中小学都在使用都在使用腾讯微校。作为深受师生们喜爱的教育行业品牌,今天腾讯微校的“腾讯电子校园卡”应用上架企业微信教育行业了!这是首个基于企业微信的电子校园卡应用,为学?
所谓视频号话题标签，是指我们在发布视频号时给视频添加描述那里有一个#话题功能，这样方便给这个视频号归属哪一个话题。比如，我在讲小红书如何运营的时候，我可以添加#小红书，或者#小红书运营。
2020年视频号正式上线，已历经一年多的更新迭代，发展至今，视频号内容生态究竟呈何趋势?据新榜旗下【新视数据服务平台】监测数据统计，近4个月来，视频内容体量总体呈现上升趋势，2月或受自然天数及春节影响，视频体量稍有回落;同时，每月视频平均点赞数、新达成的10万赞视频体量整体也呈明显的上升趋势，由此可见，内容平均质量在提升，爆款内容也在增多。
不负众望地，微信又对视频号放了个大招。今天，微信推出视频号主页和公众号主页关联显示功能，视频号与公众号绑定后，可以选择在视频号资料页展示公众号，或者在公众号资料页显示视频号。
微信于3月22日更新了电脑版的3.2.1版本，增添视频号的观看和直播功能，可以让主播使用 PC 发起直播，提供更为专业的设置。直播功能不仅支持电脑画面，而且支持苹果以及安卓手机屏幕的直播，支持多画面快速切换、麦克风降噪，方便主播使用专业麦克风、查看实时评论。
“微信安全中心”发布《视频号对违法违规内容的治理公告》，对违规视频号帐号给予删除动态、限时封禁、永久封禁等处罚，今年以来已封禁1531个视频号帐号，并对350个违规导流的个人视频号阶梯封禁处理。
继今年年初有赞就内测打通微信视频号，帮助商家、视频号创作者实现从内容到电商的变现之后。日前，有赞推出微信视频号“直播助手”和“直播优惠券”两大功能，帮助商家快捷创建视频号直播活动，制定个性化的直播方案和优惠券方案，从而刺激用户下单，提高营销转化。
昨日，针对“车主刹不住车一头撞上护栏”一事，特斯拉官方回应称，根据车辆数据显示，在车主踩下制动踏板后，车辆制动系统、ABS均正常工作，但在踩下制动踏板的初期制动压力较低，仅在碰撞前0.5秒制动压力大幅升高。全程未发现车辆加速踏板、制动系统和驱动单元故障。结合车主提供的现场照片可看出地面存在大量砂石，且因大量积水而较为泥泞，初步判断该事故主要因地面湿滑和车主最初踩下制动踏板时幅度较轻，导致刹车距离变长。
3月25日，第十四届中国商业信息化行业大会在南昌隆重召开。微盛·企微管家携手企业微信共同参加了此次展会，并在现场搭建了企业微信&微盛·企微管家智慧零售体验馆，与重要品牌伙伴名创优品、立白、果臻严选一起开展了智慧零售体验活动。该展会由中国电子商会商业信息化专业委员会、《智慧零售与餐饮 》、中国零售（餐饮）CIO俱乐部主办，旨在为参会人员分享智慧零售与餐饮行业数字化的成功案例，为行业发展挖掘更多可能。近几年，
2月500强视频号整体发布4.4万个作品，累计收获2.8亿次赞。单个500强账号月均发布88个作品，单个账号平均作品数相较于1月增长5%，平均增加4个作品，也即一天约发布3.1个作品;它们的作品获赞能力强，平均单个作品可获1.4万次赞，单个作品点赞数相较于1月增长为19.5%，单个作品平均增加2317个赞。
近日，微盟智慧餐厅与企业微信对接升级，新增包括“数据统计、客户管理、全渠道引流、按标签圈人”在内的四大亮点功能，助力餐饮企业提升企业微信社群运营效率，实现全渠道高效获客转化。客户数据全打通，数据呈现更直观目前，企业微信客户数据统计已涵盖“总客户数、总会员数、每日新增客户数、每日流失客户数、客户流失率”五大维度；群数据统计则涵盖“群总数、群总客户数、昨日入群客户数”三大维度。本次对接升级后，微盟智慧
为了加大对视频号创作者的扶持，微信再度放宽了视频号创作者个人定制红包封面的要求。
1、你每天主动打开微信视频号看直播卖货的次数是多少?2、你在视频号直播卖货中消费过几次?3、你有自己每天必逛的视频号卖货主播吗?
不知道大家有没有注意到过，视频号通过最近几个月版本的疯狂迭代，已经开始从最开始的半屏视图全面且彻底的拥抱沉浸式的全屏交互体验（无论关注、朋友亦或推荐 Tab）:
当互联网历经数代浪潮的洗礼，“风口”这个词早已经变得让人疲乏。北上广不相信眼泪，互联网从业者，尤其是一线的互联网搬砖人们，也不再相信莫须有的风口，却也难以从日常琐碎的时间逃离出来。
据天眼查显示，近日，腾讯科技（深圳）有限公司申请注册「推荐号」商标，申请日为 2021 年 3 月 1 日，国际分类含网站服务、广告销售、通讯服务等，目前商标状态为「商标申请中」。
日前，OPPO 有多款新机通过3C认证，型号包括PEXM00、PEPM00、PDEM30等。这些机型全部支持5G，标配65W充电器。..
当地时间3月31日，美国陆军宣布，授予微软一份219亿美元的合同，为军方提供至少12万套AR设备。据悉，微软为军方定制的这套设备类似连接了护目镜的..
2018年3月，被告人陈某展为更加便捷地销售微信账号，遂让被告人陈某巍、王某帮其开发操作软件。被告人王某在被告人陈某巍提供的微信底层接口协议基..
2020年受疫情影响，许多学校、公司都纷纷推出远程学习和办公方式，这也推动了一波大屏设备的销量暴涨，其中最为受益的就是平板电脑市场。作为国内..
2021年4月4日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题还是关于清明节的，问题是“古人在清明节放风筝是希望什么？”清明节放风筝是一个习俗，那么古代人在..
2021年4月4日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于清明节的，问题是“清明时节江南地区的风俗是吃哪种特色美食？”如果是一些南方人应该是能了解..
一年中有很多节日，但最有趣的节日营销永远在愚人节。在这一天，品牌们可以借势搞事情，用各种梗来“套路”年轻人，轻易地就能与他们打成一片。不..
短视频的未来是怎样的?是泛娱乐内容霸屏还是泛知识内容异军突起?百度的答案是去伪存真的泛知识。“老板对我PUA可以制裁ta吗?”“父母结婚30年过..
39岁唐彬森，堪称创投圈最隐秘的男人。如果不是元气森林爆火，可能很少人会知道他的名字。他一手创立的这个消费品牌，刚刚完成新一轮融资，估值达..
美国人可能不曾想到，互联网这个它们曾经发明并长期领先的技术如今会在中国以高速狂奔的方式迅速壮大，他们也不曾想到中国会在如此短的时间内改..
在数字时代，如何更深刻地理解音乐营销的价值?是品牌短片里一晃而过的BGM，还是影视综艺里贴片式的口播广告歌?抑或是缔造了步步高和蒙牛酸酸乳的..
今日，针对群众反映强烈的房地产经纪机构炒作学区房行为，北京住建委对海淀区万柳、翠微、西城区德胜、金融街，东城区交道口等价格快速上涨区域进..
今日下午，腾讯视频发布通知，宣布将于2021年4月10日零点对VIP涨价。值得一提的是，凡在2021年4月10日零点前已经是腾讯视频VIP自动续费状态的用户..
手机、电脑、平板等小屏幕的电子产品，不仅不能给我们带来最好的观看体验，而且可能割裂我们与家人的互动和沟通。随着技术的更迭，大屏激光电视已..
当前电动牙刷的品牌非常多，电动牙刷哪个牌子好?要知道国人口腔复杂，饮食文化丰富导致护理难度很高，加上护牙意识薄弱，有数据显示，80%以上人群..
在选购蓝牙耳机的时候都希望能挑到平价好用的产品，不花冤枉钱，所以很多朋友希望我能总结一下平价好用的蓝牙耳机推荐，今天我就来盘点一下平价蓝..
说到电视盒子，很多人对它的了解并不多，只知道它是用来看电视的，甚至并不知道是否有买的必要。其实挑选电视盒子还是一门学问，如果不会挑选，常..
文丨语鹦企服私域管家好消息好消息，企业微信更新到3.1.6啦!这次更是增强了与微信的连接!语鹦企服为大家整理了重要的更新清单，快来看看吧~1.视频..
五合一贴心设计，满足家庭多场景需求要打造一款真正满足消费者需求的清洁用品，必然要深刻理解消费者在清洁卫生中的痛点，比如家庭清洁场景不仅限..
近日，网络平台上又出现多起不法分子假借“刷单兼职”名义实施诈骗的案件，目前已有用户上当受骗。据了解，在此类案件中，诈骗分子通常打着刷单兼..