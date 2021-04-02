抖音企业号福利！配置企业电话和预约可瓜分千万流量

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抖音企业号福利！配置企业电话和预约可瓜分千万流量

2021-04-02 09:41 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）4月2日 消息:为了进一步推动企业账户的运营，抖音企业号日前再度推专属福利活动。

3月31日-4月30日，企业号用户完成企业电话和预约服务的设置，即可领取流量奖励。

在流量奖励中，抖音一共有给出了四重福利，包括:头等奖、挂载礼、打榜礼和培训礼。

头等奖:企业号如果是首次配置+挂载，最高可赢得13000流量。

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挂载礼:挂载使用最高可获得5000流量。

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打榜礼:认证企业号用户参与话题打榜有机会获得100000流量。

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另外还有机会获得培训礼，跟专业讲师学历企业号运营。

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