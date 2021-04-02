抖音企业号福利！配置企业电话和预约可瓜分千万流量

站长之家（ChinaZ.com）4月2日 消息:为了进一步推动企业账户的运营，抖音企业号日前再度推专属福利活动。
3月31日-4月30日，企业号用户完成企业电话和预约服务的设置，即可领取流量奖励。
在流量奖励中，抖音一共有给出了四重福利，包括:头等奖、挂载礼、打榜礼和培训礼。
头等奖:企业号如果是首次配置+挂载，最高可赢得13000流量。
挂载礼:挂载使用最高可获得5000流量。
打榜礼:认证企业号用户参与话题打榜有机会获得100000流量。
另外还有机会获得培训礼，跟专业讲师学历企业号运营。
站长之家（ChinaZ.com）4月2日 消息:为了进一步推动企业账户的运营，抖音企业号日前再度推专属福利活动。
3月31日-4月30日，企业号用户完成企业电话和预约服务的设置，即可领取流量奖励。
在流量奖励中，抖音一共有给出了四重福利，包括:头等奖、挂载礼、打榜礼和培训礼。
头等奖:企业号如果是首次配置+挂载，最高可赢得13000流量。
挂载礼:挂载使用最高可获得5000流量。
打榜礼:认证企业号用户参与话题打榜有机会获得100000流量。
另外还有机会获得培训礼，跟专业讲师学历企业号运营。
今天，抖音官方宣布正式开启“企业V计划”，该活动每期将携百万流量，助力中小企业运营，活动时间为3月318日至3月31日。对于企业用户来说，参与活动有机会获得涨粉流量、企业号免费认证名额等福利。
今天再来分享了门槛更低的引流 case ——抖音文案类账号，甚至不需要任何技术成本，资金成本，看完你就能实操。
随着平台基础设施的完善和玩法的创新，抖音电商直播的发展如日中天，化身一辆飞驰的马车与短视频项目并驾齐驱。
昨日晚间，抖音官方发布了《关于抖音医疗内容管理规则的说明》，对抖音平台医疗类内容管理规则说明作出了详解。抖音称，目前仅允许公立二级以上医院、公立三甲医院自营科室、国家级学会协会及下属一级专科学会省级分会（部分单位）、医疗媒体等机构进行认证。公立三甲医院(副)院长、科室(副)主任、主治医师及以上专家等个人进行认证。此范围之外的机构和个人暂不支持认证。
近日，靳东与抖音运营公司北京微播视界科技有限公司网络侵权责任纠纷案被公开，经办法院为北京互联网法院，该案将于5月26日公开审理。
抖音官方发布了《关于打击“抖音同城爆店码”的说明》，官方明确严厉打击“抖音同城爆店码”、“抖音霸屏”等未经授权、虚假宣传等行为。
抖音这么火，你是在抖音上花时间消遣的人，还是在抖音上赚钱的人?怎样用抖音赚钱?介绍几个普通人也能做的抖音赚钱小项目。大家刷抖音应该经常可以刷到到书单号，短短几句话，就能够有几万十几万的点赞，是比较容易涨粉和上热门的，操作这样一个账号还是比较简单的。
就像不知道何时对抖音上瘾一样，不知道从什么时候起，越来越多年轻人开始寻求戒掉抖音的方法，他们在豆瓣、微博、知乎乃至抖音等所有主流的社交平台或发帖，或打卡自己戒除抖音的过程，还有甚者向心理医生问“药”。
今天再来分享个同样通过抖音引流的 case —— 故事会类账号。翠花，上酸菜!是的，故事会，我没有写错。
春节期间狂撒20亿的组队集灯笼活动，更被外界视为剑指微信。不过，抖音做社交看似要挺进微信腹地，但直接原因还是为了内容传播——通过做社交来保证内容尽可能多地触达用户。
昨日，抖音官方称，发现近期一些主播在直播中虚假夸大宣传商品信息，或以虚假福利为噱头诱导用户互动。对此，抖音公布了“虚假宣传、虚假承诺诱导互动” 违规处罚名单。抖音表示，依据《抖音直播行为规范》、《商品信息分享功能服务协议》、《抖音商品分享功能用户信用分管理办法》、《抖音商品分享功能用户保证金管理办法》等相关平台规则与协议
做个小调查，在有搜索需求时，你们第一个打开的网站或应用是什么?时间往前推几年，百度还是大部分人脱口而出的答案。“你不会百度吗?”能气死一票伸手党，能帮助寡王们“注孤生”，但现在看来，逐渐有了成为“时代的眼泪”的前兆。
昨天，抖音在北京举办主题为“艺术·创造·生活”的艺术创作者大会，会上展示了短视频行业首个艺术行动“DOU艺计划”的阶段成绩单，并公布了抖音建设艺术内容生态的长期规划。
随着投资理财类知识关注度越来越高，有不少人通过短视频平台了解有关知识。近日，抖音为金融内容设立了名为“投教基地”的专区。
PC时代，搜索引擎掌握着绝对的流量入口，呈明显寡头格局。但到了移动互联网时代，各App间并不互联。为优化用户的搜索体验，APP都会努力完善站内的搜索生态，以抖音为例，早在2018年5月，抖音就上线了第一个搜索入口。
今天，基金又双叒叕上热搜了。而与年前的火热不同，#基金大跌 成了本次热搜的关键词，本以为新年开年红的基民们被一路飘绿的大盘打了个措手不及，也给了许多新入场的年轻“韭菜们”当头一棒，想要靠基金实现财务自由，实际道阻且长。
抖音内测上线“优惠团购”功能，前期形式上类似于美团的到店团购服务，主攻餐饮和酒旅两大版块。除了借鉴美团外，据接近字节的人士透露，后期还会加入撮合交易信息，涉及房屋租赁、二手数码，同城家政、招聘服务等。
在短视频平台拥有近千万粉丝的医生博主“咖喱”告诉开菠萝财经，最近不少粉丝被他的仿冒者骗了，可无论是发多少条视频澄清、告诫大家，被骗的人数还在增加。他感叹，违法成本太低，而维权的成本过高，这与自己“科普”医学知识的初心背道而驰。
2013年，“蘑菇街”和“美丽说”等内容电商导购网站如日中天，一度占据淘宝订单来源的10%，并一年从淘宝佣金中拿走超过6亿元时。阿里决定不能再继续扶持“蘑菇街”、“美丽说”等持续壮大。于是，有了后来的“美丽说”和“蘑菇街”合并，从内容导购电商转型做电商平台。
2020年，将是品牌在抖音、快手等新流量平台自播的元年，自播也将成为品牌在寻求明星、红人等开播带货外的常态补充。甚至在某种程度上，品牌自播的规模和体量，也决定着直播平台电商GMV的天花板所在。
日前，OPPO 有多款新机通过3C认证，型号包括PEXM00、PEPM00、PDEM30等。这些机型全部支持5G，标配65W充电器。..
当地时间3月31日，美国陆军宣布，授予微软一份219亿美元的合同，为军方提供至少12万套AR设备。据悉，微软为军方定制的这套设备类似连接了护目镜的..
2018年3月，被告人陈某展为更加便捷地销售微信账号，遂让被告人陈某巍、王某帮其开发操作软件。被告人王某在被告人陈某巍提供的微信底层接口协议基..
2020年受疫情影响，许多学校、公司都纷纷推出远程学习和办公方式，这也推动了一波大屏设备的销量暴涨，其中最为受益的就是平板电脑市场。作为国内..
2021年4月4日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题还是关于清明节的，问题是“古人在清明节放风筝是希望什么？”清明节放风筝是一个习俗，那么古代人在..
2021年4月4日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于清明节的，问题是“清明时节江南地区的风俗是吃哪种特色美食？”如果是一些南方人应该是能了解..
一年中有很多节日，但最有趣的节日营销永远在愚人节。在这一天，品牌们可以借势搞事情，用各种梗来“套路”年轻人，轻易地就能与他们打成一片。不..
短视频的未来是怎样的?是泛娱乐内容霸屏还是泛知识内容异军突起?百度的答案是去伪存真的泛知识。“老板对我PUA可以制裁ta吗?”“父母结婚30年过..
39岁唐彬森，堪称创投圈最隐秘的男人。如果不是元气森林爆火，可能很少人会知道他的名字。他一手创立的这个消费品牌，刚刚完成新一轮融资，估值达..
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