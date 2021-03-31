胡润研究院：中国一线城市财富自由门槛1900万

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胡润研究院：中国一线城市财富自由门槛1900万

2021-03-31 13:53 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）3月31日 消息:胡润百富今日发布了《2021胡润财富自由门槛》指出，中国一线城市入门级财富自由门槛1900万元，二线城市1200万元，三线城市600万元。一线城市中级财富自由门槛6500万元，二线城市4100万元，三线城市1500万元。一线城市高级财富自由门槛1.9亿元，二线城市1.2亿元，三线城市6900万元。

其中，中国三线城市入门级财富自由门槛是600万元，主要包括一套120平米的市区常住房、2辆车、20万元的家庭税后年收入和250万元的金融投资;中级财富自由门槛是1500万元，主要包括一套250平米的市区常住房、一套200平米的郊区第二住房、2辆车、50万元的家庭税后年收入和400万元的金融投资;高级财富自由门槛是6900万元，主要包括一套400平米的市区常住房、一套300平米的郊区第二住房、4辆车、250万元的家庭税后年收入和2500万元的金融投资。

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二线城市入门级财富自由门槛是1200万元，主要包括一套120平米的市区常住房、2辆车、40万元的家庭税后年收入和550万元的金融投资;中级财富自由门槛是4100万元，主要包括一套250平米的市区常住房、一套200平米的郊区第二住房、2辆车、100万元的家庭税后年收入和800万元的金融投资;高级财富自由门槛是1.2亿元，主要包括一套400平米的市区常住房、一套300平米的郊区第二住房、4辆车、400万元的家庭税后年收入和4000万元的金融投资。

一线城市入门级财富自由门槛是1900万元，主要包括一套120平米的市区常住房、2辆车、60万元的家庭税后年收入和800万元的金融投资;中级财富自由门槛是6500万元，主要包括一套250平米的市区常住房、一套200平米的郊区第二住房、2辆车、150万元的家庭税后年收入和1200万元的金融投资;高级财富自由门槛是1.9亿元，主要包括一套400平米的市区常住房、一套300平米的郊区第二住房、4辆车、650万元的家庭税后年收入和6500万元的金融投资。

胡润百富董事长兼首席调研官表示，中国的入门级财富自由门槛相对于其他国家是比较高的，因为购房需求大。印度孟买入门级财富自由门槛，相比上海的1900万元，可能只需要900万元人民币。

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