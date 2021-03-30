交通运输部：推动网约车开通电话叫车 便利老年人打车出行

站长之家（ChinaZ.com）3月30日 消息:今日，交通运输部印发了2021年便利老年人打车出行等5件更贴近民生实事工作方案的通知。

其中，在便利老年人打车出行工作方案中，交通运输部要求推广巡游出租汽车电召服务，实现95128约车服务电话号码覆盖100个地级及以上城市。推动主要网约车平台公司开通电话叫车服务，优化约车软件，增设方便老年人使用的“一键叫车”功能。

进度安排如下:

2021年4月底前，部印发95128电话号码推广应用工作方案。督促指导主要网约车平台公司优化约车软件，增设方便老年人使用的“一键叫车”功能，并开通自有号码的电话叫车服务。

2021年6月底前，中国交通通信信息中心为申请开通95128电话号码的省份集中办理完成开通工作，并做好技术支持和运行监测工作。督促指导主要网约车平台公司持续完善“一键叫车”功能和自有电话号码的电话叫车服务，鼓励主要网约车平台公司参与地方95128电话号码的运行服务，探索开发客服热线语音接单、后台下单、线下结算等功能。

2021年9月底前，参与推广的城市交通运输主管部门上线试运行95128电话号码，各省份完成不少于50%的地级及以上城市推广应用95128电话号码。中国交通通信信息中心组织对主要网约车平台公司“一键叫车”功能、电话叫车服务的运行情况开展调研分析，调研报告于9月底前报部。

2021年11月底前，各省级交通运输主管部门要对本省份95128电话号码推广应用情况开展调研督导，确保95128电话号码覆盖100个地级及以上城市。