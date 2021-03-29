安卓之光！小米11 Ultra号称具备“最强影像系统”，售价5999元起

站长之家（ChinaZ.com）3月29日 消息:今天晚上，小米春季新品发布会正式举行，除了让米粉期待的小米11Pro，雷军还在发布会上正式推出小米11Ultra。
官方表示，这有可能是“辨识度最高”的小米手机，采用精密陶瓷工艺机身，比小米11Pro更薄。
在拍照方面，小米11Ultra拍照系统比小米11Pro更强大。该款手机拥有三主摄相机，全焦段8K，包括1/1.12″定制超大底主摄、120X潜望式超长焦、128°超广角，雷军称这款手机具备“最强影像系统”。视频方面，三个镜头都可以支持8K视频，所以大家可以拍摄全焦段8，长焦、广角任意。
据官方介绍，小米11Ultra采用最强夜景传感器:全球首发 GN2，1/1.12″感光元件;最强夜景对焦技术:dToF，64点阵激光对焦;最强夜景算法:自研「夜枭」超级夜景算法，手持拍照超越长曝30秒画质水准;最强夜景相机，挑战手机影像新高度。
在配置方面，小米11Ultra与小米11Pro一样，配置5000mAh硅氧负极电池，支持双67W闪充以及IP68级防水。
在售价方面，小米11Ultra8GB+128GB价格5999元，12GB+256GB价格6499元，12GB+512GB价格6999元。该款手机于今晚10点开启定金预售，于4月2日早上10点全渠道正式开售。