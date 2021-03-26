新加坡南洋理工科学家研发出“榴莲壳”创可贴，环保且价廉

在 2021 年 4 月自考考期临近前，学慧网又有很多学员发布自己的高分心得，希望在大家的冲刺阶段能帮助更多的自考人。曹同学：不要觉得快三十岁 就是没有机会再重来曹同学自四川成都，目前是农产品经销商，同时也是一个 3 岁孩子的宝妈。2019 年 6 月曹娜报名在学慧网报名了自考，她是为了跟 3 岁多的宝宝一同学习，提升自己，然后特报名了自考，主要想看看 10 年没拿书的自己还能不能学进去。她在 10 月考期的时候概率论以 99 分的