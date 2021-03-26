新加坡南洋理工科学家研发出“榴莲壳”创可贴，环保且价廉

4名新加坡南洋理工大学的食品科学家花费2年时间，创造出新型抗菌水凝胶创可贴，这种创可贴的原材料之一是榴莲壳。
除了含有抗菌功能外，制造成本也相当低廉。值得一提的是，这种创可贴更加环保，容易生物分解且无毒无害。
根据《欧洲聚合物期刊》2019年发表的一篇论文，伤口防护市场估计每年价值114亿美元。“榴莲壳”创可贴将有巨大市场机会。
目前该团队正寻找合作伙伴，争取在2年内将这种创可贴商业化推广。
4名新加坡南洋理工大学的食品科学家花费2年时间，创造出新型抗菌水凝胶创可贴，这种创可贴的原材料之一是榴莲壳。
除了含有抗菌功能外，制造成本也相当低廉。值得一提的是，这种创可贴更加环保，容易生物分解且无毒无害。
根据《欧洲聚合物期刊》2019年发表的一篇论文，伤口防护市场估计每年价值114亿美元。“榴莲壳”创可贴将有巨大市场机会。
目前该团队正寻找合作伙伴，争取在2年内将这种创可贴商业化推广。
2021 年 3 月 8 日，富途控股登陆纳斯达克两周年，其于同日宣布将于新加坡正式开展业务，未来将致力为国际市场提供领先的投资体验。自富途 2012 年成立以来，在全球超过 200 个国家和地区累积超过 1300 万用户，新加坡东南亚总部的增设意味着富途国际化发展迈向另一重要里程碑。借助全线上服务的优势，富途吸引了一大批成长于互联网时代的投资者，致力于赋能专业投资者及新手投资者，以丰富、多元化的市场资讯及投资分析工具，协助
在 2021 年 4 月自考考期临近前，学慧网又有很多学员发布自己的高分心得，希望在大家的冲刺阶段能帮助更多的自考人。曹同学：不要觉得快三十岁 就是没有机会再重来曹同学自四川成都，目前是农产品经销商，同时也是一个 3 岁孩子的宝妈。2019 年 6 月曹娜报名在学慧网报名了自考，她是为了跟 3 岁多的宝宝一同学习，提升自己，然后特报名了自考，主要想看看 10 年没拿书的自己还能不能学进去。她在 10 月考期的时候概率论以 99 分的
在中国发展高层论坛上特斯拉CEO马斯克和中科院院士薛其坤关于物理人才培养的对话引发关注。薛其坤表示，特斯拉企业应该办个大学，把教育把经济产业的发展结合起来，更加有目的地从事高等教育。
近年来，随着《教育信息化2. 0 行动计划》实施，国内涌现出以苏州科达为代表致力于推进人工智能、大数据等前沿技术与教育教学深度融合的厂商，通过专递课堂、智慧教室、智慧督导、智慧校园等具有特色的应用方案，已经在清华大学、浙江大学、上海交通大学、中国人民大学等高校实施，服务于一线教学，助力教育信息化现代化建设。△自由讨论型科达智慧教室清华大学：打造融合型智慧教室，构建高融合校园管理平台目前，科达已为清华大?
简述:2 月 26 日元宵夜，《迷你世界》邀请北大社会学者于长江老师，为青少年玩家直播科普国内春节各异的传统习俗。今年的春节已结束，大家也都结束了假期，重新开始了工作与学习。和往年一样，今年同样不乏抱怨“没年味”的声音。实际上，所谓的“年味不足”只不过是人们与传统文化的距离变远了而已。一方面，时代的变化让人们很难维持传统的仪式感。“太麻烦”、“没精力”…………当春节的传统表现形式一去不返，自然也就没了“?
在职场中，沟通是每个职场人需要具备的能力，有效的沟通能够在团队合作中发挥重要作用，很多职场问题也都源于沟通不到位。那么，究竟如何做到有效沟通，将团队的优势发挥到最大？对于这一问题，专注于“优势教育”的互联网大学——优势大学从不同维度做出了详细解读。优势大学面向广大职场人士，帮助他们以用优势视角发现自我，发挥优势，启动新的人生。在 2021 年初，优势大学联合遍知、爱奇艺知识，一起推出“ 2021 新格局：普通
《通知》指出，近期，部分小额贷款公司以大学校园为目标，通过和科技公司合作等方式进行诱导性营销，发放针对在校大学生的互联网消费贷款，引诱大学生过度超前消费，导致部分大学生陷入高额贷款陷阱，侵犯其合法权益，引起恶劣的社会影响。
2021年3月8日，广西大学国际学院领导一行莅临中航未来集团华东航空实训基地考察交流、座谈签约，为校企双方进一步开展多形式、多领域的合作打下了坚实的基础。广西大学国际学院党委书记执行院长覃成强、国际学院院长助理黄河、国际学院创新发展与培训中心主任钟荣捷、国际学院发展规划与国际合作办公室副主任赵玟等领导在中航未来集团董事长刘永及集团高管的陪同下，先后参观了学生公寓、学生食堂、实训中心模拟机场大厅、客舱服务
2020年4月，B站历史上首个千万粉丝Up主诞生。Up主“老番茄”头像上那颗挂水珠的红番茄传遍圈里圈外，它的背后，是23岁的复旦大学研究生张秋实。
3月15日，国际消费者权益保护日当天，作为国内智慧零售的代表，来酷科技旗下来酷校园携六大校园垂类平台战略合作伙伴正式启动“青春力量，你好同学”为主题的首届全国校园营销大赛，作为来酷校园2021年“你好同学，来店了”系列主题营销活动之一，来酷科技旗下专注国内大学生群体的校园生活平台-联想来酷校园云店将通过此次校园营销大赛与全国近3000万大学生第一次正式见面。“青春力量，你好同学”联想来酷校园云店春季营销大赛，
在新技术的驱动下，营销格局发生巨大变革，「短视频+直播」作为时下新增长点，成为品牌经营的必选项，催生了大量新生意的同时也形成了巨大的人才缺口。缺口之下，一方面是企业对具备全局思维的复合型数字营销专业人才的大量需求，一方面是高校数字营销教育体系匮乏导致的人才断层，逐渐形成断崖之势。基于此，巨量大学携手巨量引擎合作代理商以及高等院校成立营销行业首个人才共育联盟——“数字营销聚创联盟”，联盟将立足于品效?
近日，人工智能领域的全球顶级学术会议AAAI公布了2021年论文录用结果，容联云人工智能实验室（Cloopen Research）与南开大学的联合研究成果提出了基于双向阅读理解框架的情感三元组抽取模型，联合论文《Bidirectional Machine Reading Comprehension for Aspect Sentiment Triplet Extraction》已被AAAI 2021收录。AAAI会议由国际人工智能促进协会主办，被中国计算机学会列为A类会议，是业界广泛认可的顶级AI学术盛会。AAAI 2021投
微信小程序红利来了！ 近期，微信小程序新增小程序外链功能，支持通过邮件、短信中的链接跳转到小程序，还支持通过二维码、IOS桌面图标跳转到小程序。此举将微信流量生态延伸到微信以外渠道，进一步增强了小程序的营销和服务功能，给微信生态的运营者和开发者提供了巨大的想象空间。 微信小程序由于依托微信生态，无需下载安装，用完即走，已经成为企业提供方便快捷的客服服务的重要入口。预计，小程序外链的发布，将大幅度推动企
今日，银保监会、网信办、教育部、公安部、中国人民银行等五部门下发《关于进一步规范大学生互联网消费贷款监督管理工作的通知》，明确严禁小贷非持牌机构对大学生放贷。
2020年4月，伴随在线教育的火热态势，大学生群体间做网课代理的情况异常突出，因而锌刻度对网课资源的版权问题进行了深度调查，引起行业广泛关注。
中航未来集团优秀毕业生参加全国两会服务工作系列报道之二▽梦想 是现在和未来之间的事情，只有踏实地行走才能靠近。△ 从青涩到成熟是因为自律和积极进取中航未来鲁东大学校区航空服务职业教育 18 级的曲婧雯同学，就是这样一位“踏实行走”的人，她踏实而自律，从文化素质的提高、专业知识的积累、实践活动的磨练，到领悟职业生涯中的那些责任与担当，曲婧雯在成长的道路上稳步前行。不忘初心 锐意进取作为参与全国政协第十三届?
十三届全国人大四次会议已于 3 月 5 日正式在北京召开，全国人大代表、 58 同城CEO姚劲波出席会议，并提交了《关于发挥企业主体作用助推职业教育高质量发展的建议》。 十九大报告中提出要深化产教融合政策以来， 58 同城积极响应，整合优质教育资源打造 58 同城大学，通过产教融合的教学模式和高品质的培训课程，为劳动者提供招生、培训、就业一体化的人力资源服务，为职业教育高质量发展赋能。为进一步发挥企业主体作用，姚劲波?
十三届全国人大四次会议于 3 月 5 日在北京召开，全国人大代表、 58 同城CEO姚劲波出席会议，并提交了《关于发挥企业主体作用助推职业教育高质量发展的建议》。姚劲波认为，深化产教融合、校企合作已成为职业教育高质量发展的重要途径，更是办好职业教育的关键所在。 58 同城整合优质教育资源打造 58 同城大学，通过产教融合的教学模式和高品质的培训课程，为劳动者提供招生、培训、就业一体化的人力资源服务，为职业教育高质量发
一眨眼， 2021 年春节小长假就这样没了。于成年人而言，随之而去的是假期，随之而来的是终于不用东跑西颠，可以安心收快递了。 新春新气象，开工上来谁不想把自己打扮得美美的，谁不想让生活来点起色讨个好彩头？ 55 海淘“海淘开工节”启幕，海量的好价上新，叠加限时高返、专项优惠等多重福利，让你开工就有好运。又要辛苦一整年了，先来犒劳一下自己吧。 海淘一场，返利一定不能少，在“限时高返”专区， 英国规模最大、品种最
2月1日下午,南京大学与法国阿尔多瓦大学举行了两校共建的孔子学院理事会视频会议。校党委常委、副校长王振林,阿尔多瓦大学校长马墨(Pasquale Mammone)、外事副校长卡拉迪(Ahmed El Kaladi)、法国著名汉学家白乐桑(Jo?l Bellassen)等出席会议。王振林代表南京大学肯定了该孔子学院建立12年来取得的优异成绩,对其下一步的的工作思路和具体计划深感振奋,并向法方和孔子学院理事表示衷心感谢。他强调,在新冠疫情爆发的背景下,阿尔多瓦?
资料显示，深圳市讯联智付网络有限公司成立于2013年6月，注册资本2亿元，法定代表人为王关荣。公司经营范围含电子支付，互联网支付，计算机技术服..
近年来，人们对口腔健康问题日益重视，而专为解决口腔问题的电动牙刷则从小众逐步走向大众化。据调查，电动牙刷的销售规模呈现出高速增长的态势，..
3月27日，荣耀探寻遗失的中国色非遗线下体验活动在牡丹之都洛阳盛彩举行。据悉，荣耀此次非遗探访之旅邀请到国家级非物质文化遗产传承人、中国传统..
3月27日晚8点30，由浙江卫视和抖音联合出品的《为歌而赞》第三期节目准时播出。在第三期节目中，歌手嘉宾进行“大换血”，由邓紫棋、好妹妹和陈粒..
据外媒报道，根据斯坦福大学最近发表的一项研究结果显示，Apple Watch可以准确判断用户的“脆弱”。据悉，脆弱度可以通过6分钟步行测试（6MWT）来..
微软已经确认，将在下一次功能更新中删除Windows10上下文菜单中的 "用Paint3D编辑"选项，因为这一功能生而无用，反而让不少用户感到困惑。Paint3D..
全球芯片短缺将成为iPhone和Mac等需要芯片存储的设备面临的问题，但Wedbush认为，这可能对苹果及其供应商有利，因为他们可以联手提高元器件的定价..
有这样一群人，他们与交通事故打交道，他们每天面对着成百乃至上千张交通事故图，判断鉴定着这些交通事故的类型、车辆类型等等。他们要做到在几秒..
今天小米创始人，董事长兼CEO雷军表示，小米11青春版率先搭载骁龙780G，与骁龙888同工艺、同架构的准旗舰处理器。..
明天（3月29日）就是小米春季发布会了，这次发布会内容非常多，小米11Pro、小米11Ultra是重头戏，2021年的安卓机皇这次没跑了。小米今天上午又宣布..
棉花事件的波及范围越来越广，当Nike、Adidas等国外运动品牌陷入风波，除了品牌营销团队，最着急的可能就是“鞋圈”了。对于热爱球鞋文化和“炒..
昨日，曾因假燕窝事件被封号的辛巴（辛有志）再次开播，这是自“假燕窝”事件后辛巴首次正式直播，时隔100多天。3月27日中午12点，辛巴开启直播，..
当下，“智能家居”逐渐成为了泛家居行业的高频词汇，高频的背后“透露”着一个关键词:变革。而作为家居照明行业中的领军品牌——月影家居，在风口..
中国裁判文书网于 3 月 26 日发布蚂蚁科技集团股份有限公司与海南庆德大信息科技有限公司侵害商标权纠纷一审民事判决书。..
日前小米公司在其官方微信公众号发布消息称，开售23天，Redmi K40系列国内销量突破100万台。据了解，Redmi K40于2月25日正式发布，搭载骁龙870旗舰..
据外媒The Verge报道，人们永远不可能确切知道在美国有多少人在特定时间感染了COVID-19。相反，他们将所有指标结合起来以得出一个估计数。这就像盲..
经历了多次跳票的《赛博朋克2077》于去年12月10日正式开售，发售仅一小时《赛博朋克2077》便冲上微博热搜，同时，在各大直播平台有千名游戏主播对..
据国外媒体报道，当地时间周五，在社交媒体上活跃的特斯拉CEO马斯克，在与粉丝互动时表示，他认为特斯拉有机会成为全球最大公司，随后又表示可能在..
澳门特区首座蔚来目的地充电站正式投入运营，该充电站位于澳门氹仔美狮美高梅度假酒店，是全国范围内的第328座蔚来目的地充电站。..
牛年春节，回老家过年的韩风是90年生人，恰好有一位60后的老爸和一个95后的妹妹。从他那里得知了这样一件趣事:老爸是一个资深股民，电脑上某花顺、..