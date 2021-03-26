微软正就收购聊天应用 Discord 进行排他性谈判，最快下月达成交易

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微软正就收购聊天应用 Discord 进行排他性谈判，最快下月达成交易

2021-03-26 11:42 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月26日消息:日前有报道称，微软正在讨论以超过100亿美元的价格收购视频游戏聊天社区Discord公司。

据了解，Discord是一款专为社区设计的免费网络实时通话软件与数字发行平台，主要针对游戏玩家、教育人士及商业人士，用户之间可以在软体的聊天频道通过信息、图片、视频和音频进行互动。这款软件可以在Microsoft Windows、macOS、Android、iOS、Linux和网页上运行。

总部位于旧金山的Discord最著名的是其免费的游戏聊天服务，它可以让游戏玩家通过视频、语音和文字进行交流，新冠期间被困在家里的人越来越多地将其技术用于学习小组、舞蹈班、读书俱乐部和其他虚拟聚会。据熟悉该公司的人士透露，微软去年寻求收购社交媒体应用TikTok，并举行了收购Pinterest公司的谈判，该公司一直在选购能够获得繁荣的用户社区的资产。

Discord-Logo+Wordmark-Black.png

图片来自 Discord

市值超过1.7万亿美元的微软一直在寻求通过收购交易帮助该公司扩大针对消费者提供服务的能力。现在据WSJ报道，微软和Discord正在进行排他性谈判，如果谈判不破裂，可能在下个月达成一项交易。

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