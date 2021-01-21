这个人工智能系统竟可预测精神病，诊断准确性与医生相当

站长之家（ChinaZ.com）1月21日 消息:人工智能已经越来越多应用到医疗诊断情景中，比如站长之家曾报道的谷歌AI系统可以辅助医生识别乳腺癌。最近，科学家又开发出了一个可以预测高精神病发作的人工智能系统。

由Max Planck研究所的研究人员领导的一个欧洲科学家小组最近开发出了世界上第一个预测高危患者精神病发作的人工智系统。

根据数据显示，大约3%的普通人群（数据仅针对美国）会在他们的一生中经历精神病。不幸的是，预测高危患者的精神病是一项困难的任务。

目前的模式需要由受过训练的专业人员在专门的医疗机构进行强化诊断，这是世界上大多数人无法立即获得的。

根据科学家的研究论文:

临床高风险指定的临床效用可能会进一步受到限制，因为其确定工作很费力，并且局限于专门的、设备良好的保健服务，不能充分覆盖弱势人群。因此，需要提高预后（注:预后是一个医学术语，分为自然预后和干预预后。）的准确性和临床可扩展性，以准确识别真正有精神病风险的患者。

实际上，这意味着医疗工作者将有更大的能力来判断哪些病人会发展为精神病。根据研究人员的说法，目前临床高风险（CHR）的指定的效用是有问题的，因为只有大约22%的被确定的人继续表现出精神病。

这个欧洲研究小组的工作包括将已知的人类诊断方法结合到人工智能算法中。在这项预后研究中，研究人员确定了可推广的风险评估工具，在应用到精神病预测上的门槛更低。研究首次表明，通过算法模式识别来增强人类的预后能力，可以提高预后的准确。

简单的说，就是研究人员使用专业的诊断数据来预测精神病，然后将它们与机器学习模型结合起来，能够进一步得出有用的推断。

实际上，该系统在检测和诊断方面的准确性几乎与人类医生相当。这一人工智能系统可以增强现有诊所的功能，为那些相关专业医疗服务的地方提供先进的诊断能力。