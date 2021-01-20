返乡需持7日内核酸阴性证明 用户可上支付宝错峰预约或上门采样

站长之家(ChinaZ.com) 1月20日 消息:今日，国家卫生健康委疾控局监察专员王斌在国务院联防联控机制发布会上表示，春节返乡人员需持7日以内核酸检测阴性证明。据了解，为了让市民安心过年，目前支付宝“疫情服务直通车”已上线全国核酸机构位置查询、核酸检测预约、上门采样预约、核酸检测结果查询等多项服务，也建议大家提前预约、错峰检测。

据悉，用户通过支付宝搜“核酸检测”，点击进入“新冠核酸检测服务”专区，即可查询全国采样点位置或附近核酸检测机构位置，可进行提前预约检测，或预约上门采样。此外，上支付宝搜“疫情”进入“抗击新冠肺炎”专区，也可直达核酸检测预约页面。另外，检测采样完成后，用户还可进入上述支付宝“抗击新冠肺炎”专区查询“核酸检测证明”结果。

据了解，支付宝核酸检测机构预约服务已覆盖超76个城市、超200家第三方机构;另外，上门采样的服务目前覆盖了北京、上海、杭州、成都、南京、石家庄、保定、天津、义乌等45个城市，其他更多城市正在陆续上线中。

继去年上线“疫情直通车”专项服务，近日，支付宝和阿里健康联合又重启了“疫情服务直通车”，通过专区形式汇总了超15类便民服务，除政务办事、生活服务等各项功能，还新增了疫情资讯播报、各地返乡防疫政策实时查、核酸检测预约、疫苗资讯查询等多项服务。