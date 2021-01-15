美团互助1月31日关停 将全额返还分摊费用

站长之家（ChinaZ.com）1月15日 消息:今日，美团旗下互联网互助平台美团互助发布公告称，因业务调整，美团互助将于2021年1月31日24点正式关停。2021年1月15日至18日期间，会员将陆续收到全额返还的分摊费用，具体金额可在“美团钱包”中查询。2021年1月31日24点前，若会员不幸确诊大病，自确诊日起180天内，可通过“美团互助”在线页面，提交互助金申请。

美团互助于2019年6月28日上线，年龄在30天—39周岁，都可“0元加入”。美团互助采用“定额+报销”的互助方式，患病会员单次可申领最高35万元互助金。截至去年7月，美团互助会员数超过3000万。

以下为美团互助公告全文:

尊敬的会员，您好!

自上线以来，美团互助已公示分摊18期，共帮助382位患病会员，谢谢大家的支持与陪伴。

因业务调整，美团互助将于2021年1月31日24点正式关停。关停后，我们继续聚焦公司主业发展，为用户和商户提供更好的产品服务。由此给大家带来的不便，我们深表歉意。

2021年1月15日至18日期间，会员将陆续收到全额返还的分摊费用，具体金额可在“美团钱包”中查询。如会员对金额有疑问，可从美团App进入“我的钱包”，点“美团互助”页面查询分摊明细及返还详情。

2021年1月31日24点前，若会员不幸确诊大病，自确诊日起180天内，可通过“美团互助”在线页面，提交互助金申请。根据《会员规则》和《互助条款》规定，对符合申领规则的会员，我们继续承担合理赔付，让会员无需为治病费用担心。

面向未来，我们的初心不变，将继续为大家提供优质服务。再次感谢大家的支持与理解，谢谢。

美团互助

2021年1月15日