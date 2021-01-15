标致雪铁龙集团2020年卖出约12万辆电动汽车，今年计划增加6款新车型

站长之家（ChinaZ.com）1月15日 消息:法国汽车制造商标致雪铁龙集团（PSA）发布数据，2020年大约销售处了12万辆电动汽车，不过与2019年相比，PSA在2020年汽车总销量下降了27.8%，至251万辆汽车。

PSA没有具体说明与2019年相比电动汽车的销售情况。不过我们可以将12万辆电动汽车销量数据与法国另一大汽车制造商雷诺发布的数据进行比较。雷诺在欧洲的电动汽车销量翻了一番，达到115888辆，而总销量也下降了21.3%。此外雷诺的E-TECH品牌也增加了3万辆的插电式混动汽车和全混动汽车销量。因此PSA在电动汽车的销售方面落后于雷诺。

与雷诺不同，PSA在2020年实现了欧洲二氧化碳的减排目标。PSA集团首席执行官Carlos Tavares表示:“从第一天起就遵守欧洲二氧化碳目标是基于我们的道德承诺。在开始Stellantis的新旅程之前，我要向所有团队表示祝贺。”

同时PSA集团正计划与菲亚特克莱斯勒合并，名为Stellantis。如2020年9月份发表的报告所述，Stellantis可能希望依靠三个电动汽车平台，eCMP、eVMP以及FCA旗下的大型电动汽车开发平台，未来提供更多型号。目前提供17种电动车型，今年还将增加6种。