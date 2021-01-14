Omdia：三星CMOS图像传感器已涨价40%

站长之家(ChinaZ.com) 1月14日消息:据英国咨询公司Omdia的最新报告指出，应用在中低端手机的500万和800万像素的CIS正在面临严重的短缺现象。三星公司从2020年12月开始，已经将其CIS的价格提升了40%，而其他CIS供应商的价格也提升了20%左右。

早前消息指出，三星计划降低部分 DRAM 产能，以确保全球大缺货的 CIS 芯片，以满足这部分的客户需求。报告称，由于8英寸厂具备成熟工艺，因此负责如CMOS、射频、嵌入式内存、CIS、MEMS 感测器等产品的生产。在进入5G时代后各种半导体零组件需求倍增，导致全球8英寸晶圆代工产能极缺。

目前全球大部分8英寸晶圆厂设备已折旧完毕，固定成本较低。所以，利用8英寸晶圆生产在成本上极具竞争力，这也是全球8英寸厂订单挤爆的因素之一，相对而言12英寸晶圆产能没有想像中那么紧俏。

据悉，目前三星是全球第二大的 CIS 图像传感器供应商，三星为了扩大 CMOS 影像感测器（CIS）出货，上半年大举对联电追加28nm ISP 晶圆代工订单，由于晶圆代工厂产能供不应求，消息称，三星有意投资机台设备并交予联电生产以保障产能，至于合作细节双方正积极讨论协商当中。