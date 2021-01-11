比特币跌破3.4万美元，纽约一酒吧老板仍想用店铺换加密货币

站长之家（ChinaZ.com）1月11日 消息:近日，比特币的价格可以说是跌宕起伏，从前不久4万美元价位跌至现在3.3万美元的价位。当然，这并不影响比特币爱好者用这款加密货币交易。

据悉，纽约市酒吧老板兼加密货币爱好者帕特里克·休斯（Patrick Hughes）提出出售他在纽约曼哈顿Hell's Kitchen附近的两家热门店铺，以换取加密货币。

站长之家了解到，休斯表示将接受以太坊和比特币的支付方式，出售其位于纽约第10大道两家热门酒吧。根据酒吧的标牌显示，这两家店的要价都是800ETH或25比特币，刚发布时，当时的大约价值100万美元。

休斯认为加密货币是一种去中心化、全球化和“热门货币”。这位酒吧老板称，疫情导致门店关闭是他选择出售的原因之一。

注：图片来自nypost截图

尽管这是纽约第一次有人选择用加密货币的方式出售酒吧，但社交网络上不少人表示休斯选择的时机不对。

2021以来，比特币价格一度飙升至历史新高，而受疫情影响，大批人离开纽约，门店现在成为一种迅速贬值的资产。

酒吧和餐馆通过提供比特币支付作为交易媒介来促进加密货币的采用。德国的酒吧兼餐厅Room77是首批接受比特币的实体店之一，2011年5月，一位顾客用比特币在该店买了啤酒。不过，这家店在去年10月份关门了，这它可能与疫情造成的限制有关。

截至站长之家发稿时间，根据coindesk数据显示，比特币价格为33，696美元，24小时跌幅16.69%。