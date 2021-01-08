三星发布2020年第四季度业绩，营业利润达9万亿韩元，同比增长25.7%

站长之家（ChinaZ.com）1月8日 消息:三星电子公司在今天发布2020年第四季度业绩预测，2020年第四季度收益将强劲增长。受到美元疲软和新冠疫情的双重影响，三星电子的支柱芯片业务没有获得突破，移动业务也表现平平，但在其收益指引中，三星电子估计，其2020年10月至12月营业利润依然达到了9万亿韩元（约534亿元人民币），同比增长25.7%。

联合通讯社通过分析19家当地经纪行的报道表示，三星的营业利润低于市场普遍预期的9.3万亿韩元。不过三星预计第四季度的销售额为61万亿韩元，比2019年同期增长1.87%，这以数据与市场预测相符。

三星第四季度的业绩低于其第三季度的表现，在第三季度三星在需求低迷的情况下取得了创纪录的66.9万亿韩元销售额以及12.3万亿韩元营业利润。分析师表示，美元疲软和欧洲国家的封锁可能已经拖累了三星第四季度财报。

对于整个2020年，三星预计其营业利润将达到35.95万亿韩元（2133亿人民币），同比增长29.4%，其销售额将同比增长2.54%，达到236.26万亿韩元(14018万亿人民币)。

作为全球领先的存储芯片和智能手机供应商，三星并未公布各业务部门的具体业绩，称将在本月晚些时候宣布详细的收益数据。

由于韩元走强，分析师一直在削减对三星第四季度收益的预测。12月30日，韩元对美元汇率为1086.3韩元，在9月29日则为1169.4韩元。

尽管存储芯片价格下降，但分析人士认为，三星半导体业务已经取得了超过4万亿韩元的营业利润，引领了该公司第四季度的业绩。