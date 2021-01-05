郭明錤：iPhone出货量第一财季将同比增长20%，好于市场预测

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郭明錤：iPhone出货量第一财季将同比增长20%，好于市场预测

2021-01-05 11:32 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 1月5日消息:据天风证券知名苹果分析师郭明錤本周发布的研究报告称，在截至12月底的2021财年第一财季，苹果的业绩可能好于市场预期，而 A 股的苹果供应链厂商将迎来股价的反弹。

苹果

郭明錤在研究报告中称，受益于大部分硬件产品需求高于预期，iPhone 产品组合的优化，以及中国市场的出货量恢复增长，苹果拟于1月下旬公布的第一财季财报可能好于市场预测。这将有助于打消市场对苹果硬件产品上半财年库存修正的忧虑。

苹果手机，iPhone12 (3)

根据郭明錤的预测，iPhone 出货量第一财季将同比增长20%，至8500万到9000万部。其中，iPhone12系列占整体出货量的约65% 到70%。此外，iPhone12Pro 系列的需求将好于 iPhone12和 iPhone12mini，这将有助于提升 iPhone 产品线的平均售价。

报告对 iPhone、iPad、Apple Watch 和 MacBook 在2021年的增长都持积极看法。其中，对 A 股苹果供应链厂商最重要的 iPhone 和 Apple Watch，报告预计2021年的出货量都将同比增长15% 到20%，分别达到于2.3亿部和4100万部。

另外，郭明錤日前的报告还预测，苹果公司计划在2021年发布市场期待已久的增强现实设备AirTags物品跟踪器以及其他新产品。

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