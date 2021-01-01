海南免税版iPhone12开售，普遍差价为300至500元

站长之家（ChinaZ.com）1月1日 消息:苹果iPhone12系列手机今年在支持了5G网络和更新了外观后，销量比上一代iPhone11增加了不少，甚至还一度出现黄牛加价千元的罕见现象。

不过在发布上市两个月后，iPhone12的价格也逐渐回落。同时近日海南免税版iPhone12系列手机也正式上架，从免税店标价来看，大多数版本的售价比官网便宜300-500元，最高的差价也仅有600元，并没有此前大家期望的大幅降价现象。

【以下是海南免税版iPhone12和官网售价对比】

iPhone 12:

琼版 128GB6488，256GB7288

国行 128GB6799，256GB7588

iPhone 12 mini:

琼版 128GB5568，256GB6318

国行 128GB5999，256GB6799

iPhone 12 Pro:

琼版 128GB8288，256GB8998，512GB 10668

国行 128GB8499，256GB9299，512GB 11099

iPhone 12 Pro Max:

琼版 128GB8998，256GB9788，512GB 11299

国行 128GB9299，256GB 10099，512GB 11899

由于海南免税版购买时，须出具出岛的机票、船票等行程信息，因此基本上只有自己本人在海南岛购物的时候才可以享受这一免税价格，对于真正有意向前往海南旅游的朋友可以考虑购买。

此外海南免税版也是支持国行的保修政策，也就是一年整机的保修服务。