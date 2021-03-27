2021年3月27日，今天是周六，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于戏曲的，问题是“唱念做打是我国戏曲表演的四项基本功其中做指的是什么?”这个戏曲中的做到底是指的什么呢?下面就来为大家科普一下正确的答案。

唱念做打中做指的是什么 3月27日周六蚂蚁庄园最新答案

今天问题：唱念做打是我国戏曲表演的四项基本功，其中做指的是什么？

A、表演技巧

B、武打技巧

正确答案:表演技巧

唱念做打是戏曲表演的四种艺术手段，同时也是戏曲表演的四项基本功。通常被称为“四功”。唱指唱功，念指具有音乐性的念白，二者相辅相成，构成歌舞化的戏曲表演艺术两大要素之一的 “歌”，做指舞蹈化的形体动作，打指武打和翻跌的技艺，二者相互结合，构成歌舞化的戏曲表演艺术两大要素之一的“舞”。习称四功五法的四功，即指唱念做打四种技艺的功夫。

戏曲表演中的“做”指的是形体动作，包括手、眼、身、步的各种程式和甩发、水袖等表演技巧。演员运用这些动作突出人物性格，表达人物内心情感。戏曲舞台艺术的主要特徵首先是它的综合性，以唱、念、做、打为中心，同时综合运用其他的艺术技巧，相互配合，共同表现故事情节，塑造人物性格。唱、念、做、打是戏曲表演的四种艺术手段，也是戏曲表演的四项基本功。