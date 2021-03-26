怪物猎人崛起什么武器好开荒 MHR开荒武器推荐

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怪物猎人崛起什么武器好开荒 MHR开荒武器推荐

2021-03-26 17:34 · 稿源：站长之家

怪物猎人崛起中武器是有非常多种的，本作很多武器都进行了改动，所以用什么武器开荒比较适合呢？下面就来为大家分享一下崛起开荒武器推荐。

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开荒武器排名不分先后。

1、盾斧

要说到开荒的话，盾斧是极其适合开荒的武器，毕竟有瓶子的伤害在，无论是前中后期都是十分不错的武器，但是技术要求是比较高的，对于新手来说虽然好上手，但是精通起来还是比较难，需要找准时机选择放大解或者是超解，新手最容易的就是空超解，那是真的打了一个寂寞。

2、锤子

锤子简单粗暴，如果技术不高的新手拿来开荒简直是利器。

3、片手剑

感觉算是最适合新手的武器之一了，有盾可以防御，本作片手剑也是十分强力，攻击范围也广了，无敌时间也延长了。

4、铳枪

有盾，对于新手来说也是算比较友好的一把武器，火炮的伤害不俗，由于是固定损伤，因此无论肉有多硬，都可以施加强烈的固定损伤，铳枪也是非常帅气的武器。

5、长枪

怪物拆盾能力没有前几作离谱，所以长枪适合新手捅捅捅，是适合新手开荒的武器。

6、狩猎笛

本作的狩猎笛非常强大，非常适合拿来开荒，演奏无敌时间长，演奏攻击无视肉质，不过造型让一些玩家不是很喜欢。

7、太刀

太刀每作都是高人气的武器，开荒也是极其适合，如果新手不知道选什么武器比较好，可以选择太刀上手，当然了新手玩太刀和老手玩太刀会有非常大的区别，不过也算是一个比较容易过渡的武器，最为重要的就是帅气了，是本作官方钦定的新手武器。

新手在玩太刀在不熟悉登龙斩和居合的情况下，伤害跟长枪是八斤八两。

注意:如果你只会平砍加R，感觉太刀就不适合拿来开荒。

8、大剑

大剑每一作的游戏都是十分的强大，新手用其实也还不错，砍一刀就跑比太刀伤害高多了，但是大剑需要判定怪物的动作，熟悉之后，大剑的输出可以说是非常的爆炸。

9、轻弩

这个武器机动性无敌，如果是纯新手加中老年反应，玩个轻弩不怕打的慢，很容易无伤打怪。

10、双刀

这个武器也是操作简单，开荒不错的选择，但是怎么说呢，攻击速度很快，新手玩的话爱贪刀很容易变成站桩打，然后就悲剧了。

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