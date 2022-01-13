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怪物猎人崛起辉龙石在哪采集多 MHR辉龙石采集攻略

2022-01-13 17:43 · 稿源：站长之家

怪物猎人崛起中在中后期是需要用到辉龙石这个材料打造武器的，很多玩家还不清楚辉龙石在哪采集，下面就来为大家详细的介绍一下。

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辉龙石是在熔岩洞这个地图的，主要采集分布图如下。

熔岩洞上层:

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熔岩洞下层:

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在熔岩洞里，可以从“蓝脉”和“白脉”获得辉龙石。

从图中可以看出，辉龙石的分布还是很广的，大家在熔岩洞这个地图中随便挖都可以挖到辉龙石，所以这个矿石并不会怎么缺少，任务也忘记有没有辉龙石的要求，跟着探索地图都可以挖到数量不菲的辉龙石。

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