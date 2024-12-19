AI日报：苹果或与腾讯、字节洽谈AI合作；可灵1.6版本上线；ChatGPT新增电话功能支持老年机

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1、苹果与腾讯、字节洽谈AI合作 计划在中国市场整合本地AI模型

报道称，苹果公司正在与腾讯和字节跳动进行谈判，计划将这两家中国公司的人工智能模型整合到中国市场销售的iPhone中。这一举措是苹果AI系统Apple Intelligence的一部分，旨在提升本地化适配和用户体验。尽管此前苹果曾尝试与百度合作，但因技术问题未能成功。

【AiBase提要:】 🤝 苹果与腾讯、字节跳动的谈判主要集中在整合AI模型上，尚处于早期阶段。 📉 苹果曾与百度洽谈合作，但因技术问题和数据使用分歧未能达成协议。 🌍 此次AI战略显示苹果对中国市场的重视，强调本地化适配和用户体验的重要性。

2、ChatGPT新增电话功能 老年机、座机也能与AI交流

OpenAI近期在技术分享直播中宣布了一项重要更新，ChatGPT新增了电话功能，并为用户提供了专属电话号码1-800。这一创新使得美国地区的用户无论使用智能手机还是传统座机，都能轻松拨打该号码与ChatGPT进行交流，显著降低了使用门槛并扩大了应用范围。OpenAI提供了每月15分钟的免费通话时长，若需要更长时间的对话，用户可在源应用中继续使用。

【AiBase提要:】 📞 新增电话功能，用户可拨打专属号码与ChatGPT交流。 💬 与WhatsApp集成，用户可直接发送消息进行咨询。 ⏱️ 提供每月15分钟免费通话，方便用户体验服务。

3、可灵1.6版本上线 物理规律真实感大幅提升

可灵1.6版本的发布标志着其在AI视频生成领域的重大进步，尤其在物理规律真实感、人物表演能力和语义理解水平上都有显著提升。新版本不仅在价格上保持亲民，更在技术上实现了质的飞跃，通过精准的物理演绎和细腻的人物情感捕捉。

【AiBase提要:】 🔍 物理规律真实感显著提升，表现出近乎专业的操作能力，日常场景中的物理效果更加真实。 🎭 人物表情和动作捕捉进步明显，能够准确表现复杂情感和肢体动作，达到惊人水准。 🧠 语义理解能力增强，能够准确生成符合复杂指令的视频内容，展现出出色的解析能力。

4、Midjourney推出“Relax马拉松”:10美元享无限生成，速度飙升

Midjourney最近推出了“Relax马拉松”活动，用户只需支付10美元即可在Relax模式下无限制生成图像，享受更快的生成速度。这项活动利用了为新模型购置的闲置服务器资源，面向所有用户开放，适合各种创意场景。用户反馈网页版体验流畅，期待2024年新模型的上线。

【AiBase提要:】 🖼️ 用户支付10美元即可在Relax模式下无限制生成图像，速度大幅提升。 💻 活动支持最多12个任务同时进行，队列可排24个任务，极大提高创作效率。 💳 Midjourney新增支付宝支付，提升了国内用户的使用便捷性。

5、阿里AI应用“通义”重组:从阿里云分拆至智能信息事业群

阿里巴巴的人工智能应用“通义”已正式从阿里云分拆，并入阿里智能信息事业群，此举标志着阿里在AI To C应用布局的重要调整。通过这一重组，阿里希望更好地服务消费者市场，优化资源配置，以应对竞争激烈的AI市场。这一转变反映了阿里在AI领域战略重心的变化，逐步从基础研究向应用落地转移。

【AiBase提要:】 🔄 阿里巴巴将AI应用“通义”从阿里云分拆至智能信息事业群，优化AI To C布局。 📈 调整后，“通义”团队与“夸克”平级，保持在阿里云体系内的“通义实验室”。 🌐 此次重组反映阿里在AI领域的战略转变，聚焦应用落地以增强市场竞争力。

6、Domo AI发布v2v5.0测试版:动漫变真人，视频编辑再升级

Domo AI最近推出了v2v5.0测试版，最引人注目的新功能是v2v真实模型，该模型可以将动漫视频转换为真人视频，提供了全新的视觉体验。此外，用户还可以通过提示词将视频中的对象进行转换，展现了AI视频编辑的强大潜力。Domo AI的更新使得视频编辑变得更加简单和个性化，适合专业制作人和普通用户。

【AiBase提要:】 ✨ v2v真实模型可以将动漫视频转换为真人视频，带来前所未有的视觉体验。 🎨 用户可以通过提示词将视频中的对象转换为其他真实物体，展现创意无限。 🚀 Domo AI更新了新的日本动漫和3D卡通风格模型，提供更高的稳定性和丰富的细节。 详情链接:https://www.domoai.app/en/create/video

7、Genesis Project震撼发布:颠覆性生成式物理引擎，构建4D动态真实世界

Genesis Project的发布标志着生成式物理引擎领域的重大突破。该引擎以其卓越的性能和速度，能够比现有的GPU加速引擎快10-80倍，甚至比实时快约43万倍。这使得开发者能够更高效地进行物理模拟，缩短开发周期，并提升机器人和物理AI领域的开发效率。

【AiBase提要:】 ⚡️ 卓越性能:Genesis Project的模拟速度比现有引擎快10-80倍，极大提升开发效率。 🤖 强大训练能力:在单张RTX4090显卡上，仅需26秒完成可转移到真实世界的机器人运动策略训练。 🌍 广泛应用:支持多种物理现象模拟，未来将在游戏开发、虚拟现实等领域发挥重要作用。 详情链接:https://genesis-embodied-ai.github.io/

8、图森未来正式更名为CreateAI

北京图森未来科技有限公司正式更名为CreateAI，标志着其在生成式AI领域的重大进展，尤其是在动画和视频游戏行业的应用。新公司获得了著名武侠IP《金庸群侠传》的授权，计划开发大型武侠开放世界RPG游戏。此外，CreateAI与知名动画导演河森正治及顶级动画制作公司合作，利用AIGC技术推动创作突破。

【AiBase提要:】 🎮 CreateAI获得《金庸群侠传》的正版授权，计划开发大型武侠开放世界RPG游戏。 🎨 与知名动画导演河森正治及顶级动画制作公司合作，推动AIGC技术在创作中的应用。 📈 发布首个大模型“Ruyi”，定位于开源图生视频领域，展现出技术优势。

9、Magnific发布图像生成功能Super Real 针对室内设计、电影专业创作

西班牙人工智能初创企业Magnific AI最近推出了其最新的图像生成模型Super Real，旨在为建筑、室内设计、电影和摄影等行业提供高质量的图像生成服务。用户可以轻松访问并体验这一功能，激活方法简单便捷。

【AiBase提要:】 ✨ Magnific AI推出新图像生成模型Super Real，专注于建筑、室内设计等专业领域。 💡 新增“Relight”功能，用户可调整图像光照及背景设置，提升创作灵活性。 ⚡ Super Real在生成真实感图像方面表现优异，但尚缺乏图像编辑功能。 详情链接:https://magnific.ai

10、AI初创公司Odyssey推新工具Explorer 将文字和图像转化为逼真3D世界

Odyssey推出的Explorer工具利用AI技术，将文本和图像转化为互动的3D渲染图。用户只需输入简单描述，便能生成实时场景。这一工具的AI系统基于真实世界的360度图像进行训练，适合制作超逼真的场景。

【AiBase提要:】 🌍 Explorer工具可将文字和图像转化为3D渲染图，生成实时互动场景。 🎨 生成的场景可以导入到创意软件中进行后期编辑，提升创作灵活性。 🤝 Odyssey与创意专业人士合作，致力于推动生成世界模型的发展，强调与人类的协作。 详情链接:https://odyssey.systems/introducing-explorer

11、抖音副总裁澄清疑掀大模型价格战:通过技术创新来降低使用成本

今日，抖音副总裁李亮针对字节跳动可能引发的大模型价格战传闻进行了澄清。他强调，字节跳动并不打算通过价格战来竞争，而是通过技术创新来降低AI模型的使用成本。在火山引擎Force大会上，字节跳动推出了豆包视觉理解模型，并以低于行业平均85%的价格进行销售。

【AiBase提要:】 💰 字节跳动推出豆包视觉理解模型，售价为千tokens输入0.003元，比行业平均便宜85%。 🔧 李亮强调这不是价格战，而是通过技术创新和优化算法来降低成本。 🌍 火山引擎总裁谭待表示，市场需要充分竞争，降低成本是技术优化的结果。

12、OpenAI计划向非营利机构支付 “数十亿美元” 以完成企业结构转型

OpenAI正处于重要的转型阶段，计划将其治理结构从非营利机构转变为全营利性企业。为了完成这一转型，OpenAI将向其非营利母公司支付数十亿美元，以换取控制权的放弃。此举的紧迫性在于，该公司必须在两年内完成转型，否则将面临融资转为债务的风险。

【AiBase提要:】 🌐 OpenAI计划向非营利机构支付数十亿美元以完成企业结构转型。 ⏳ 公司需要在两年内完成这一转型，否则融资将转为债务。 💼 OpenAI自2015年成立以来经历了从非营利到营利的多次结构调整。

13、AI搜索引擎Perplexity融资新突破，估值跃升至90亿美元

Perplexity在近期融资中估值达90亿美元，融资金额为5亿美元，显示出其在人工智能搜索引擎领域的快速发展。成立于2020年的Perplexity致力于通过AI技术改善用户的搜索体验，帮助用户在海量数据中高效获取信息。此次融资是其今年的第四轮，资金将用于扩大团队和加速产品开发。

【AiBase提要:】 🌟 估值在最新融资中增长至90亿美元，融资金额达到5亿美元。 🚀 专注于开发人工智能搜索引擎，致力于提升用户搜索体验。 💡 融资资金将用于扩大团队和加速产品开发，以满足市场需求。

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