《黑神话:悟空》斩获PS Blog年度游戏提名 游戏科学再创新高

站长之家(ChinaZ.com) 12月4日 消息:国产3A大作《黑神话:悟空》在2024年度的多个重要游戏奖项中崭露头角，继荣获2024年金摇杆奖“终极年度游戏”和“最佳视觉设计”两项大奖后，近日又获得了索尼PlayStation Blog的2024年度最佳游戏提名，成为最受瞩目的游戏之一。

在索尼PlayStation Blog2024年度最佳游戏投票中，《黑神话:悟空》获得了“最佳PS5游戏”和“最佳图形展现”两项提名。这款由中国游戏公司游戏科学开发的游戏，不仅凭借其精致的图形和流畅的游戏体验获得玩家的广泛好评，还被提名为“年度工作室”的开发商游戏科学也同样获得了该奖项的提名。

2024年度最佳游戏投票将于12月14日截止，最终结果将在几周后公布。与此同时，《黑神话:悟空》还入选了2024年The Game Awards（TGA）的“玩家之声”奖项候选名单，并与多款全球热门游戏一同竞争。该奖项的投票将于12月4日截止。

《黑神话:悟空》自发布以来，以其深厚的中国文化底蕴和精美的视觉设计吸引了全球玩家的目光。游戏的画面效果、战斗系统和对中国神话的创新性演绎都得到了高度评价，尤其是在视觉设计和故事叙事方面的突破，使其成为国产游戏中的佼佼者。

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