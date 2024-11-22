黑神话获金摇杆年度游戏奖 同时斩获本届视觉设计奖

站长之家(ChinaZ.com) 11月22日 消息:在今日凌晨揭晓的2024年金摇杆奖评选中，国产3A游戏《黑神话:悟空》荣获终极年度游戏和最佳视觉设计两项大奖，成为游戏圈今年首个重大奖项的大赢家。《黑神话:悟空》由游戏科学工作室开发，是一款以中国神话为背景的动作角色扮演游戏，其故事灵感来源于中国古典文学四大名著之一的《西游记》。

游戏科学工作室的创始人冯骥和联合创始人、美术总监杨奇均在社交媒体上发文，对玩家的支持表示感谢。冯骥在表达感激之情的同时，也幽默地提到了数字42与自己年龄的巧合，暗示这可能是命运的安排。杨奇则表示，经过六年的努力，获得金摇杆奖的双项荣誉既是实力的体现，也有一定的运气成分，并期待将所有压力转化为动力。

《黑神话:悟空》自今年8月20日全球上线以来，便在Steam、Epic、WeGame等平台取得了巨大成功。游戏上线仅一小时，Steam平台上就有超过111万玩家同时在线体验。游戏提供了数字标准版和数字豪华版两种版本，PC版本的售价分别为268元和328元，DLC豪华升级包售价为60元。

金摇杆奖自1983年设立以来，已成为英国最著名的游戏产业大奖之一，也是继1981年街机奖之后历史最悠久的游戏产业奖项。《黑神话:悟空》此次获奖，不仅是对其游戏品质的认可，也是对国产游戏在国际舞台上影响力的肯定。

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