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李子柒3个新作品油管预估日收入超8万：停更期间单月广告分成超78万

2024-11-14 14:09 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 11月14日 消息:中国知名短视频创作者李子柒在海外平台上的回归受到了广泛关注，她的新视频发布后迅速获得了国外网友的热烈追捧。截至目前，李子柒的YouTube频道订阅数已达到2010万，共发布了130个视频，总播放量超过32亿次。在过去三年中，她的频道订阅者增加了超过500万。

根据第三方平台Influencer Marketing Hub提供的YouTube收入计算工具的估算，李子柒新发布的三个视频在一天内就能为她带来超过8万元人民币的收入。此前的报道显示，即使在停更期间，李子柒的YouTube频道每月的广告分成收益也超过了78万元。

youtube 油管

李子柒的YouTube频道质量评级一直保持在四星（满分五星），区域每千次展示成本(CPM)在10美元至18美元之间，预计她每月的广告收入在10.17万美元至12.38万美元之间。2021年1月25日，李子柒以1410万的YouTube订阅量刷新了她自己创下的“最多订阅量的YouTube中文频道”的吉尼斯世界纪录。

最近，李子柒的YouTube频道一夜之间粉丝增长了380万，她的新视频《如愿》钢琴弹唱获得了巨大成功。这一系列数据不仅展示了李子柒在全球范围内的影响力，也反映了她的作品跨越文化和语言的吸引力。李子柒的视频以其独特的风格和内容，在全球范围内传播了中国传统文化，赢得了广泛的关注和认可。

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