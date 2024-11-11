​特斯拉股价飙升，做空对冲基金损失超 50 亿美元

自唐纳德・特朗普当选总统以来，做空特斯拉公司的对冲基金损失惨重，亏损金额已超过52亿美元。这一情况主要是由于特斯拉股价在选举后的急剧上涨，带动了市场价值增加了2000多亿美元。

根据彭博社的计算，自选举日以来，特斯拉的股价上涨近30%。对冲基金在选举后的调整中，一些基金已经选择减持对特斯拉的做空仓位，而这些仓位的调整恰逢特斯拉首席执行官埃隆・马斯克在7月13日公开支持特朗普。马斯克作为世界首富，积极为特朗普的竞选提供支持，成为其最大的亿万富翁支持者之一。

对冲基金管理公司 Clean Energy Transition 的首席执行官莱坎德表示，在选举前他曾对特斯拉有一些小的做空仓位，但他已经大幅度减少了这个仓位，因此损失相对较小。然而，他还是承认自己有所亏损。

截至11月6日，只有7% 的对冲基金持有特斯拉的净空头仓位，较7月初的17% 大幅减少。尽管如此，目前只有8% 的对冲基金持有特斯拉的净多头仓位。这表明，尽管特斯拉的表现相对亮眼，但做空特斯拉的风险依然很高。

与此同时，电动车行业整体面临多重挑战，包括贸易摩擦、消费者需求下滑和竞争加剧。今年，电动车领域的相关指数 ETF 已跌去超过12%。相比之下，特斯拉的股价在2024年上涨了近30%，而去年其价值更是翻了一番。

不过，尽管马斯克与特朗普之间的关系密切，莱坎德指出，特朗普的当选对特斯拉作为一家汽车公司的发展并不利。他预计在未来12到18个月内，特朗普政府将会削减许多对特斯拉非常重要的补贴政策。

马斯克对特朗普的支持使得他在政界的影响力日益增强，甚至有意向加入特朗普政府，寻求削减政府开支。特朗普对此表示了兴趣，并调侃给马斯克设想的 “成本削减部长” 职位。

特斯拉股价的上涨与特朗普的胜利息息相关，莱坎德认为，特朗普的影响力大约占据了特斯拉目前股价的三分之一。因此，特斯拉的股票投资变得更加不确定，市场的关注点也转向了特朗普对马斯克的支持程度。

划重点: 🌟 特斯拉股价自选举日以来上涨近30%，对冲基金损失超过52亿美元。 📉 目前只有7% 的对冲基金持有特斯拉的净空头仓位，显示做空特斯拉的风险加大。 💼 马斯克与特朗普关系密切，可能影响特斯拉未来的政策环境。

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