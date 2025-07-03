雷军称纽北广告牌空出来一个抢一个：已在纽北租用办公室

站长之家（ChinaZ.com）7月3日 消息:小米董事长雷军开启返场直播，在直播过程中，他着重谈到了小米SU7Ultra在德国纽博格林赛道刷圈的相关事宜，引发广泛关注。

雷军表示，有人认为家用车无需如此大费周章地在赛道上折腾，但纵观全球，每一家世界级的车企，像宝马、奔驰等，它们的豪车也都在赛道上刷圈。所有伟大的公司都是通过这种方式来提升技术的，因为只有在极限情况下，才能真正把技术做到极致。小米正是选择在赛道上打磨技术，之后再将成果下放到量产车中。如此一来，量产车无论是驾驶质感还是品质，都会有显著提升。

为了表明小米在纽博格林赛道深耕的决心，雷军在直播中分享了重要信息:小米已经正式在纽博格林租用了一处办公室，面积达2780平方米，预计明年年初便可投入使用。这一举措显示出小米对纽北赛道这一汽车性能试炼圣地的重视，也为后续在当地开展更多技术测试和研发工作提供了便利。

此外，雷军还提到了纽博格林赛道广告牌的激烈竞争情况。他介绍说，纽北的广告牌资源十分有限，基本上都被宝马、保时捷等传统豪车品牌长期包场，而且一包就是十年。面对这样的局面，雷军要求小米同事密切关注，只要纽北出现空出的广告牌，就立刻抢下。目前，小米已经成功抢到了两个广告牌，其中位于纽北赛道上原优科豪马桥的广告牌被小米拿下后，现在大家都亲切地称该桥为“小米桥”。

雷军强调，纽北每年访客量高达250万人，小米抢下这些广告牌，能让更多人在刷纽北时看到小米的广告，进一步提升小米汽车在国际上的知名度和影响力。

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