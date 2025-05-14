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REDMI K80上市后降价：优惠200元 国补价1656.65元起

2025-05-14 13:40 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月14日 消息:今日，REDMI手机官方宣布，旗下REDMI K80迎来上市后的首次价格调整，全系产品优惠200元，消费者最低仅需2299元即可入手，且该优惠活动还可叠加国家补贴使用，活动将持续至6月18日23:59。

值得一提的是，在各种优惠券与国家补贴的叠加下，REDMI K8012GB256GB版本的到手价可低至1656.65元，这一价格对于消费者而言颇具吸引力。

REDMI K80系列于2024年11月27日正式发布，作为REDMI品牌迄今为止最强大的旗舰手机，其自上市以来便备受关注。在首销开启后，K80系列便展现出强劲的市场表现，首销1天销量就超过66万台，刷新了K系列的首销纪录;仅10天时间，销量便突破100万台，再次刷新了K系列最快达到百万销量的纪录。

从产品配置来看，REDMI K80全系采用2K屏，支持超声波指纹解锁，为用户带来清晰流畅的视觉体验和便捷的解锁方式。性能方面，K80搭载了第三代骁龙8芯片，内置6550mAh大容量电池，保证了手机的强劲性能和持久续航。影像能力上，K80后置主摄为5000万像素光影猎人800传感器，并配备800万像素超广角镜头，满足用户多样化的拍摄需求。

此次REDMI K80的首次调价，无疑将进一步提升其市场竞争力，吸引更多消费者的关注和购买。

REDMI K80上市后首次降价！优惠200元 国补到手价1656.65元起

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