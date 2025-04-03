AI日报：即梦3.0内测直出2K商业海报；ChatGPT又更新图片生成功能；饿了么推“AI入驻智能经理”

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1、设计师天又塌了!即梦3.0内测:可直出2K商业海报

即梦3.0模型在图像生成领域取得了重大突破，能够通过简单的文字提示生成高质量、细节丰富的图像。其对复杂场景和细节的精准把控，使得生成的视觉效果超越了传统设计师的手工绘制水平。业内人士分析认为，该模型的成功源于算法的全面升级，生成速度也令人印象深刻，为创意的快速迭代提供了强有力的支持。

【AiBase提要:】 🖼️ 即梦3.0在图像质量上有重大突破，能够生成细节丰富的图像作品。 ⚙️ 该模型在训练数据量和生成网络结构上进行了大幅改进，提升了用户意图理解能力。 ⏱️ 从输入提示到输出成品仅需数秒，极大提升了创意迭代的效率。

2、ChatGPT又更新了图片生成功能，这次连草书都会写了

最近，ChatGPT的图片生成能力得到了显著提升，尤其是在中文文字生成方面。新版本不仅支持草书生成，还在细节渲染和对复杂指令的理解上有了明显改进。用户能够通过简单的描述生成高质量的图像，这一快速迭代的能力展示了OpenAI在算法优化上的深厚积累。此外，新版还引入了选区工具，为创作者提供了更大的灵活性。

【AiBase提要:】 🎨 新版ChatGPT支持草书生成，文字笔画完整且准确。 🛠️ 引入选区工具，用户可对图像特定区域进行精细调整。 🚀 细节渲染和色彩协调性有明显提升，满足用户需求。

3、饿了么推出“AI入驻智能经理” 新商家上线只需5分钟

饿了么近期推出了“AI入驻智能经理”这一智能助手，旨在简化新商家的入驻流程。商家在启动外卖业务时，整个入驻过程可在最快5分钟内完成，极大地提高了效率。该助手提供24小时自然语言对话服务，支持商家完成实名认证、签约授权、材料上传等一站式操作，避免了以往繁琐的手动填写申请表的过程。

【AiBase提要:】 🍔 饿了么推出 AI 入驻智能经理，商家上线外卖最快仅需5分钟。 🤖 该智能助手提供24小时服务，支持材料上传、实名认证等一站式入驻流程。 💰 饿了么计划在2025年前投入超10亿元，持续加强 AI 技术的应用支持。

4、Hugging Face 新增实用功能:一键查看电脑可运行模型

Hugging Face 推出了一个新功能，允许用户轻松查看其电脑硬件可以运行哪些机器学习模型。用户只需在个人设置中添加硬件信息，系统将智能分析并显示可运行的模型。这一功能简化了模型选择过程，特别对开发者和 AI 爱好者非常友好。

【AiBase提要:】 🛠️ 用户可以通过设置添加硬件信息，系统将显示可运行的机器学习模型。 📊 该功能直观便捷，简化了开发者和研究人员的模型选择流程。 🔗 新功能与 Hugging Face 生态系统其他工具互补，提升开发效率。

5、字节跳动在Hugging Face发布MegaTTS3:轻量化语音合成新突破

字节跳动在Hugging Face上发布了其最新的文本转语音模型MegaTTS3，吸引了全球AI研究者的关注。该模型以其轻量化设计和多语言支持而闻名，参数仅为0.45亿，适合资源受限的设备使用。MegaTTS3不仅支持中英混合朗读，还具备口音强度控制功能，进一步提升了个性化语音应用的可能性。

【AiBase提要:】 🛠️ MegaTTS3是字节跳动与浙江大学合作开发的轻量级语音合成工具，参数仅为0.45亿，适合资源受限设备。 🌍 支持中英混合朗读和口音强度控制，用户可生成多样化的语音输出，满足个性化需求。 📥 开源代码和模型已在GitHub和Hugging Face上发布，推动AI技术的普及和创新。 详情链接:https://huggingface.co/ByteDance/MegaTTS3

6、OpenAI 的 o3模型成本修正:每任务价格或将达到30，000美元

Arc Prize Foundation对OpenAI即将推出的o3推理AI模型的成本估算进行了重大修正，预计每项ARC-AGI任务的费用将达到30，000美元，这一价格比最初的3，000美元高出十倍。尽管o3尚未正式发布，Arc Prize Foundation认为o1-pro模型的成本更能反映o3的真实情况。

【AiBase提要:】 💸 成本修正:o3模型的每项ARC-AGI任务成本从3，000美元调整至30，000美元，显示出高昂的运行费用。 🖥️ 计算需求:o3high配置在解决ARC-AGI问题时所需计算量是o3low的172倍，反映出模型的复杂性。 📈 企业计划:OpenAI可能为企业客户推出高价计划，专业AI代理的月费或达2万美元。

7、Genspark发布自动化AI代理Super Agent 具备自主思考、调用工具的能力

Genspark最近推出了其全新的自动化AI代理Super Agent，凭借其强大的自主思考和任务执行能力，迅速成为行业的焦点。该系统采用了创新的多智能体混合系统设计，能够在多种场景下高效处理任务，从日常事务到复杂研究均展现出巨大潜力。尽管其实用性令人印象深刻，但仍需解决一些关于系统透明度和数据隐私的问题。

【AiBase提要:】 🚀 Super Agent通过多智能体混合系统设计，整合了8个大型语言模型，提升了任务处理的灵活性和准确性。 🛠️ 该系统配备超过80种工具，能够与外部系统无缝交互，完成从信息检索到实际操作的全流程任务。 🔍 尽管Super Agent表现出色，但其具体实现细节尚未完全公开，未来在复杂任务中的表现仍需进一步验证。 详情链接:https://top.aibase.com/tool/genspark

8、OpenAI推出AI Agent评测基准PaperBench

OpenAI团队推出了PaperBench基准测试，旨在评估AI代理在复制先进AI研究方面的能力。该测试要求AI代理从头开始复制20篇2024年国际机器学习会议的重点和口头论文，整个过程涉及理解论文贡献、开发代码库以及成功执行实验。研究团队设计了详细的评分标准，并开发了基于大型语言模型的自动评分系统。

【AiBase提要:】 🌟 PaperBench是一个新基准，用于评估AI代理复制AI研究的能力，涉及20篇ICML2024论文。 🔍 该测试设计了8316个可单独评分的任务，评分标准与论文作者共同开发。 🤖 Claude3.5Sonnet是测试中表现最佳的模型，但仍未超越顶尖人类研究者。 详情链接:https://github.com/openai/preparedness/tree/main/project/paperbench

9、2024年全球移动发行商收入榜单发布OpenAI 首次上榜

Sensor Tower发布的《2024年全球移动发行商收入 TOP50》榜单显示，全球移动应用市场付费总额首次突破1500亿美元，增长13%。腾讯继续稳居第一，字节跳动紧随其后，AI技术的崛起使OpenAI首次进入榜单，显示出其在用户分析和个性化推荐方面的进步。混合休闲游戏的兴起也为传统游戏带来了新的机遇，Scopely和Dream Games等公司表现突出，展现了中小厂商的潜力。

【AiBase提要:】 🎮 腾讯以绝对优势继续领跑全球移动发行商，得益于其丰富的产品线和庞大的用户基础。 📊 字节跳动通过TikTok的全球化战略实现了38.2%的收入增长，稳居第二。 🤖 OpenAI首次进入全球TOP50，显示出在用户分析和内容生成等领域的显著进步。

10、谷歌DeepMind预测:到2030年AGI 可能会超过人类并发布安全策略

谷歌DeepMind最近发布了一份战略文件，详细阐述了其开发安全人工通用智能（AGI）的方针。AGI被定义为能够与人类在大多数认知任务中匹配或超越的系统。DeepMind预计，当前的机器学习方法，尤其是神经网络，将是实现AGI的主要途径。

【AiBase提要:】 💡 AGI系统可能在2030年前超越人类能力，影响多个领域。 🔒 DeepMind关注防止AI滥用和目标错位，推出多层次安全策略。 ⚡ 报告分析基础设施限制，认为继续扩展具经济可行性。

11、NotebookLM 推出 “ Discover sources” 功能，输入主题系统自动搜集网络来源

谷歌的NotebookLM推出了新功能“Discover sources”，旨在帮助用户快速获取网络上的相关信息。用户只需输入感兴趣的主题，系统便能迅速找到相关网页并总结，用户可以一键将这些来源添加到笔记本中，方便查阅。

【AiBase提要:】 🌐全新功能: NotebookLM推出“Discover sources”，让用户能快速获取网络信息。 📝便捷操作: 用户只需输入主题，即可获得相关来源并一键添加到笔记本。 🔍趣味体验: 新用户可通过“我很好奇”按钮随机生成话题，体验系统功能。

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