AI日报：阿里视觉推理模型QVQ-Max；可灵AI上新AI音效功能；GPT-4o升级后性能飙升；Midjourney V7将于下周发布

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

新鲜AI产品点击了解:https://top.aibase.com/

1、阿里巴巴发布最新视觉推理模型 QVQ-Max

阿里巴巴旗下的AI研究团队Qwen发布了其最新的视觉推理模型QVQ-Max。该模型能够理解图片和视频，并进行深入分析与推理，应用场景广泛，涵盖教育、编程和艺术创作等多个领域。用户可以通过Qwen Chat平台体验这一模型，初步反馈显示其推理速度和准确性受到好评。

【AiBase提要:】 🖼️ QVQ-Max是阿里巴巴Qwen团队推出的新视觉推理模型，具备强大的多模态信息处理能力。 🚀 该模型的发布时间在凌晨三点，展现了团队的研发热情与不懈努力。 🌍 QVQ-Max的推出标志着阿里巴巴在AI领域的进一步布局，推动了全球AI技术的发展。

2、快手可灵AI全面焕新升级 上新“AI音效”、“资产管理”等新功能

快手旗下的可灵AI平台进行了全面的升级，以“可灵AI，灵感成真”为核心理念，优化了视觉设计和交互体验。新设计采用极简主义风格，提升了创作者的创意表现。新增的“AI音效”功能和“资产管理”功能，极大地提高了创作者的工作效率和创意表达的丰富性。

【AiBase提要:】 🎨 视觉设计采用极简主义风格，全新Logo简洁现代，减少视觉干扰，突出创意表现。 🎵 新增“AI音效”功能，为作品注入更多灵魂，丰富音频表达，使视频内容生动有趣。 📂 “资产管理”功能提升文件管理效率，优化创作流程，让创作者更专注于创意。

3、ChatGPT迎来重大升级:GPT-4o性能飙升，推出全新记忆功能Moonshine Nux V2

OpenAI于3月27日对其ChatGPT进行了重大升级，推出了新版GPT-4o模型及全新的记忆功能“Moonshine Nux V2”。新版模型在理解和执行用户指令方面显著提升，竞技场排名跃升至第二，尤其在多任务处理和创造性输出上表现出色。记忆功能的革新使得ChatGPT能够跨越对话保持记忆，极大提高了用户体验。

【AiBase提要:】 🌟 新版GPT-4o模型在多个维度上显著提升，尤其是在多任务处理和创造性输出方面表现优异。 🧠 新增的记忆功能“Moonshine Nux V2”使ChatGPT能够跨窗口保持记忆，提高了交互的连贯性和智能性。 💰 GPT-4o以低成本高性能的特性挑战市场，超越了竞争对手，巩固了OpenAI的技术领先地位。

4、Cline现已支持Gemini2.5Pro:AI开发迎来新助力

随着人工智能技术的发展，Cline宣布支持Google DeepMind推出的Gemini2.5Pro模型，为开发者提供了一个强大的免费工具，提升了编码和调试的效率。Gemini2.5Pro以其卓越的多模态能力和长上下文窗口受到广泛关注，尤其在处理复杂任务时展现出巨大的潜力。

【AiBase提要:】 🚀 Cline与Gemini2.5Pro的结合，为开发者提供了高效的编码和调试工具，降低了使用门槛。 🧠 Gemini2.5Pro具备长达100万token的上下文窗口和多模态输入能力，适用于复杂项目的处理。 🌍 开发者社区对Gemini2.5Pro的反馈积极，期待其在实际应用中的潜力，尽管速度问题仍需优化。

5、豆包推出新版深度思考功能 支持边想边搜

字节跳动旗下的AI助手豆包于3月28日推出新版深度思考功能，开启测试阶段。这一更新显著提升了AI助手的信息处理和推理能力，用户能够享受更全面和准确的智能服务。新版功能结合了推理过程的思维链与搜索深度，支持‘边想边搜’，并在多个场景中展现出更大的应用潜力，尤其在方案制定和专业写作方面，豆包的表现令人期待。

【AiBase提要:】 🔍 新版深度思考功能支持边想边搜，结合推理与搜索，提升信息处理能力。 📝 在方案制定中，豆包可推理缺失信息并定向搜索，提供完善的结果。 📚 在写作辅助方面，豆包通过深层检索提升思考深度，为专业文章提供参考思路。

6、OpenAI升级 GPT-4o:付费用户即刻体验，免费用户需再等数周

OpenAI最近在社交媒体上宣布了其旗舰模型GPT-4o的升级，付费用户将立即体验到新功能，而免费用户则需等待数周。此次升级显著提升了模型处理复杂指令的能力、技术与编程能力，以及直觉与创造力。此外，模型在对话中减少了表情符号的使用，以提高交流的自然性。

【AiBase提要:】 ✨ 更擅长处理复杂指令，提升用户需求响应能力。 💻 技术与编程能力显著增强，支持开发者和技术爱好者。 🎨 直觉与创造力再升级，为内容创作和教育带来新可能。

7、Midjourney V7将于3月31日发布:重新定义AI生成艺术的疆界

Midjourney V7的发布标志着AI图像生成技术的重大进步，尤其是在自然语言理解和视觉表现方面。新版本不仅提升了图像生成的细节和美学质量，还降低了艺术创作的门槛，使得用户能够通过简单的文字描述创造复杂的艺术作品。

【AiBase提要:】 🖼️ Midjourney V7将于2025年3月31日发布，距离上一个版本已有22个月，标志着技术的重大更新。 🌟 新版本在视觉连贯性、细节渲染和自然语言理解方面取得显著进步，拓展了创意表达的可能性。 🤖 Midjourney V7旨在降低艺术创作门槛，使用户通过简单文字生成复杂艺术作品，强化其在AI图像生成市场的竞争力。

8、更智能!OpenAI 推新功能:ChatGPT可直接连接企业内部知识库

OpenAI最近推出了一项新功能，允许ChatGPT Team用户将内部知识直接与平台连接。这一功能旨在提升企业用户的信息响应效率和决策质量。通过连接内部知识库，用户能够进行语义搜索，确保回答与企业环境相符，同时系统会学习组织内部的特定语言和术语。

【AiBase提要:】 🔗 连接内部知识库，提升信息响应的精准度和上下文相关性。 📊 支持语义搜索和内部资料引用，确保回答符合最新企业语境。 🔒 严格管理用户权限，保护内部数据的安全性和隐私。

9、PIKA新功能发布:AI视频技术“让您遇见更年轻的自己”

随着人工智能技术的快速发展，iPIKA推出了新功能“您可以遇见更年轻的自己”，允许用户通过上传童年照片和自拍视频生成互动视频。这一创新结合了科技与情感，用户可以自定义“年轻版自己”的动作和表情，生成真实感十足的视频，受到用户的高度评价。

【AiBase提要:】 📸 用户可以通过上传童年照片与自拍视频生成与“年轻版自己”互动的视频。 🎭 该功能支持将网络热门迷因角色融入视频，增强娱乐性与个性化体验。 🚀 iPIKA展示了其技术实力，未来可能优化功能，支持多人互动和提升视频质量。 详情链接:https://pika.art/login

10、Nvidia 推出 G-Assist:本地运行的 AI 助手为玩家提供全方位支持

Nvidia 最近推出了实验性 AI 助手 G-Assist，专为 GeForce RTX 显卡设计，能够在本地运行，提升玩家的游戏体验。该助手具备系统诊断、游戏优化、GPU 超频等多种功能，并支持控制兼容外设。与云端 AI 助手不同，G-Assist 完全依赖用户的 GPU 资源，使用基于 Llama 的模型。

【AiBase提要:】 🖥️ G-Assist 是一个本地运行的 AI 助手，专为 GeForce RTX 显卡设计。 🎮 该工具具备系统诊断、游戏优化、GPU 超频等多种功能，提升玩家体验。 🔧 Nvidia 为 G-Assist 提供了开发者平台，鼓励用户反馈以不断改进该助手。

11、开源版Suno来了!AI音乐生成模型YuE可生成专业级的歌声和伴奏

YuE是由香港科技大学与DeepSeek合作开发的开源音乐生成模型，能够生成多种风格的音乐并模拟人声。其双LLaMA语言模型架构使其在音乐生成质量上达到了前所未有的高度，甚至与著名的闭源工具相抗衡。

【AiBase提要:】 🎵 YuE能够生成多种风格的音乐，并模拟人声，提供全新的音乐体验。 🎤 采用双轨版下一token预测策略，确保音乐创作的细腻度和一致性，提升音质。 🔍 引入独特的音乐上下文学习技术，避免抄袭，增强创作的独特性。 详情链接:https://github.com/multimodal-art-projection/YuE

12、中国初创公司蝴蝶效应谋求5亿美元融资，Manus AI智能体备受瞩目

蝴蝶效应是一家中国初创公司，正在与美国投资者洽谈新一轮融资，目标估值达到5亿美元。其AI智能体Manus能够执行多种任务，受到市场关注。尽管中美科技竞争加剧，该公司仍在寻求美国风投支持，因其专注于应用程序开发而不受投资禁令限制。

【AiBase提要:】 💰 蝴蝶效应正在与美国风投洽谈融资，目标估值5亿美元，较之前增长五倍。 🌍 Manus AI智能体在社交媒体上引起关注，主要目标市场为美国，也开始在中国提供服务。 🚀 蝴蝶效应计划在东京开设办公室，旨在拓展日本市场，同时扩大全球用户规模。

（举报）