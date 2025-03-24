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余承东刘亦菲直播上热搜 余承东谈为什么合作刘亦菲

2025-03-24 16:00 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）3月24日 消息:今日，华为常务董事、终端BG董事长及智能汽车解决方案BU董事长余承东与鸿蒙智行智界品牌大使刘亦菲进行了一场别开生面的直播对话。此次直播不仅吸引了大量观众，还揭示了双方合作的背后故事。

在直播中，余承东谈及了选择刘亦菲作为代言人的原因。他表示，刘亦菲在年轻人中拥有广泛的影响力，与年轻人沟通对于品牌发展至关重要。刘亦菲作为华为产品的忠实粉丝，她的加入无疑拉近了华为与年轻消费者的距离。余承东还透露，刘亦菲的精神品质与智界品牌高度契合，双方的合作可谓是一拍即合。

华为 (2)

早在华为Pura先锋盛典及鸿蒙智行新品发布会上，余承东就正式宣布刘亦菲成为鸿蒙智行智界品牌大使，并邀请她及智界车主共同参加4月17日举办的智界品牌之夜。这一消息引发了广泛关注，尤其是3月8日刘亦菲在微博关注余承东并点赞其介绍智界R7玫瑰车的视频后，话题#刘亦菲 华为#迅速冲上热搜，引发了网友们的热烈讨论和猜测。

在直播中，余承东还透露了自己与刘亦菲的首次见面经历。他表示，虽然之前从未见过刘亦菲，但一直知道她是华为产品的粉丝。为了表达感谢，余承东特意为刘亦菲准备了三份小礼物，包括紫色的华为FreeClip耳夹耳机、66W卡片式全能充电器以及全能充磁吸移动电源。这些礼物不仅体现了华为的创新技术和高品质产品，也展现了余承东对刘亦菲的尊重和诚意。

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