小米工厂参观资格被炒至2000元 官方：转让资格都是骗人的

站长之家（ChinaZ.com）3月21日 消息:近日，小米汽车工厂自开放参观以来，吸引了众多游客前来打卡，甚至成为了一处热门景点。然而，有报道称小米汽车原本免费的工厂参观资格在二手平台上被炒出了高达2000元的价格，引发了广泛热议。

针对此事，小米集团公关部总经理王化今日发文进行了详细回应。王化表示，经过详细了解后，确认小米汽车工厂的参观资格获取流程为线上报名后随机抽取，整个过程中无任何人工干预。他强调，中签者将由官方客服电话联系确认身份信息及同行人信息，并通过短信发送活动通知。最终参观名单也将在小米官方渠道进行公示，以确保公平性和透明度。

在参观当日，游客需携带报名人及同行人的身份证件，由工作人员现场核验信息后方可入场。王化指出，整个参观流程设计严格规范，参与资格不可转让或修改。任何声称可代抢名额或兜售资格的行为均为虚假信息，提醒游客提高警惕，避免上当受骗。

据了解，小米汽车工厂目前已开启常态化参观，每月固定场次，工作日每天1场，周末及节假日每天5场。此外，小米食堂也对游客开放，游客可以在园区内品尝到独具特色的美食。同时，小米汽车还提供了丰富的文创产品供游客购买。

对于未预约成功的用户，小米汽车也提供了其他打卡选择。游客可以参观汽车展厅，体验食堂美食，并购买文创产品等。这些措施不仅丰富了游客的参观体验，也展示了小米汽车的品牌魅力和创新精神。

（举报）