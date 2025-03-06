REDMI K80系列上市一百天：销量突破360万

站长之家（ChinaZ.com）3月6日 消息:今日，REDMI品牌迎来了K80系列上市百天的里程碑时刻。据REDMI官方消息，K80系列自上市以来，销量已突破360万台，成功夺得同期所有产品销量冠军的宝座。

REDMI品牌负责人王腾在社交媒体上发文宣布了这一喜讯，并表示K80系列中的K80Pro实现了全面升档，而K80标准版在同价位友商产品的衬托下，也显得更具竞争力。他透露，K80系列两款产品的销量之和，相当于两个友商六款产品销量的总和，这一成绩充分证明了REDMI用心打造好产品的策略得到了用户的广泛认可。

K80系列作为REDMI品牌迄今为止最强大的旗舰手机，其配置和性能均达到了行业领先水平。标准版搭载了高通第三代骁龙8处理器，而Pro版则配备了更为强劲的高通骁龙8至尊版处理器。全系产品均采用2K华星LTPS直屏，并使用了M9发光材料，支持多项先进显示技术，如全亮度DC调光、圆偏振光技术、AON质感护眼以及超声波指纹解锁功能。

在续航方面，REDMI K80Pro搭载了首个6000mAh小米金沙江电池，采用旗舰硅碳技术，同体积容量提升显著，更耐低温，使用寿命更长。同时，该系列手机还支持120W有线快充和50W无线秒充，为用户提供了极致的充电体验。

REDMI K80的性价比优势同样显著。在享受国家补贴后，消费者仅需2124元即可购买到一台搭载第三代骁龙8芯片、2K屏、超声波指纹、6550mAh超大电池的手机，这一配置在同价位段中极为罕见。

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