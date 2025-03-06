首页 > 原创 > 关键词  > REDMI最新资讯  > 正文

REDMI K80系列上市一百天：销量突破360万

2025-03-06 10:03 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）3月6日 消息:今日，REDMI品牌迎来了K80系列上市百天的里程碑时刻。据REDMI官方消息，K80系列自上市以来，销量已突破360万台，成功夺得同期所有产品销量冠军的宝座。

REDMI品牌负责人王腾在社交媒体上发文宣布了这一喜讯，并表示K80系列中的K80Pro实现了全面升档，而K80标准版在同价位友商产品的衬托下，也显得更具竞争力。他透露，K80系列两款产品的销量之和，相当于两个友商六款产品销量的总和，这一成绩充分证明了REDMI用心打造好产品的策略得到了用户的广泛认可。

K80系列作为REDMI品牌迄今为止最强大的旗舰手机，其配置和性能均达到了行业领先水平。标准版搭载了高通第三代骁龙8处理器，而Pro版则配备了更为强劲的高通骁龙8至尊版处理器。全系产品均采用2K华星LTPS直屏，并使用了M9发光材料，支持多项先进显示技术，如全亮度DC调光、圆偏振光技术、AON质感护眼以及超声波指纹解锁功能。

在续航方面，REDMI K80Pro搭载了首个6000mAh小米金沙江电池，采用旗舰硅碳技术，同体积容量提升显著，更耐低温，使用寿命更长。同时，该系列手机还支持120W有线快充和50W无线秒充，为用户提供了极致的充电体验。

REDMI K80的性价比优势同样显著。在享受国家补贴后，消费者仅需2124元即可购买到一台搭载第三代骁龙8芯片、2K屏、超声波指纹、6550mAh超大电池的手机，这一配置在同价位段中极为罕见。

REDMI K80上市一百天：销量突破360万 同期所有产品第一

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • REDMI K80系列销量突破360万台 高通送来蛋糕：王腾和全体员工庆祝

    REDMI宣布，K80系列上市100天销量突破360万台。为了庆祝这一历史性时刻，高通给REDMI团队送来了蛋糕，王腾和团队小小庆祝了一下。K80内置6550毫安时电池，K80Pro内置6000毫安时电池，支持120W有线和50W无线闪充。

    ​REDMI ​K80系列 ​销量突破

  • 2025旗舰神机！REDMI K80系列累计激活超240：发布不到3个月

    日前，数码博主数码闲聊站”发布第三方截止2025年第六周的手机累计激活销量数据。REDMI品牌总经理王腾转发微博对数据进行了补充，称K80系列发布比这些产品晚一些，目前累计激活已超过240万。REDMIK80国家补贴至高500元，到手价2124.15元起；REDMIK80Pro至高补贴500元，到手价3199.00元起。

    ​REDMI ​K80 ​手机销量

  • REDMI K80 Pro冠军版被老外种草：想买却买不到

    博主我是大彬同学在MWC上被不少老外追问，REDMIK80Pro冠军版什么时候能在欧洲上市，想买却买不到。REDMIK80Pro冠军版仅在中国大陆上市发售，其它地区没有上市计划，这是REDMI和兰博基尼汽车SQUADRACORSE联合打造的高端旗舰，首发定价是4999元。核心配置上，REDMIK80Pro搭载骁龙8至尊版芯片，采用6.67英寸2K直屏，主摄为5000像素光影猎人800，内置6000mAh电池，支持120有线快充和50W无线充。

    ​REDMI ​K80 ​Pro

  • REDMI K系列史上最大！K80至尊版电池超7000mAh

    博主数码闲聊站暗示，REDMIK80至尊版的性能和续航有大幅升级，该机首批搭载联发科天玑9400平台，电池超过了7000毫安时支持百瓦有线闪充。K80至尊版采用1.5K极窄四等边直屏，配备金属中框，支持单点超声波屏幕指纹识别。根据曝光的信息，OPPOFindX8S、vivoX200S以及REDMIK80至尊版都将首批搭载联发科天玑9400芯片，其中K80至尊版将是REDMI旗下最强悍的天玑旗舰。

    ​REDMI ​K80 ​天玑9400

  • 红米性能之王！曝REDMI K80至尊版7月登场

    博主数码闲聊站暗示，REDMIK80至尊版暂定7月份登场，同期小米集团还将推出IOT设备。REDMIK80至尊版首批搭载联发科天玑9400移动平台，预计采用1.5K直屏，这将是REDMI最强悍的性能手机。值得注意的是，天玑9400会在4月份亮相，OPPOFindX8S、vivoX200S等机型都将搭载天玑9400芯片，REDMIK80至尊版预计会在618之后官宣，我们拭目以待。

    ​REDMI ​K80 ​天玑9400

  • 小米手机春节激活量全国第一：REDMI K80拿下单品第一！

    据供应链数据，2025年W5春节期间，小米新机激活量达130万台，市场份额19.7%，在中国智能手机市场排名第一。王化还强调，春节期间线下消费占据主导地位，小米线下渠道的数量和渗透方面不如友商，这并不是小米最擅长的时间段，但这次却取得了如此优异的成绩。虽然单独某一项拿出来都能找到竞品，但是同价位能将这些整合到一起的，目前只有K80做到了，实现真正的大满贯。

    ​小米手机 ​春节销售 ​市场份额

  • REDMI K80至尊版曝光：电池超7000mAh 红米史上最大

    博主数码闲聊站爆料，REDMIK80至尊版首批搭载联发科天玑9400移动平台，配备6.8英寸1.5KLTPS直屏，采用视觉四等边设计，中框为金属材质，后置左上角为圆形相机DECO，电池容量在7400-7500mAh之间，支持百瓦有线闪充。从配置来看，REDMIK80至尊版的性能、电池都有大幅升级，对比上代K70至尊版的5500mAh，K80至尊版电池增加了将近2000mAh，是REDMI史上电池最大的旗舰机型。值得注意的是，天玑9400会在今年4月份发布，首批终端除了K80至尊版外有vivoX200S和OPPOFindX8S。

    ​REDMI ​K80至尊版 ​联发科天玑9400

  • 兰博基尼联名定制！REDMI K80 Pro冠军版首次降价：国补后4299元

    王腾今晚直播宣布，REDMIK80Pro冠军版首次降价，售价4799元，支持国补，到手价仅4299元。这是兰博基尼定制版机型，设计灵感来自于兰博基尼HuracnGT3EVO2赛车，机身印有标志性63”Logo以及Y字形线条和兰博基尼汽车盾牌标识。内置6000mAh电池，支持120有线快充和50W无线充。

    ​REDMI ​K80 ​Pro

  • 王腾包场请REDMI团队看《哪吒2》：大家都说REDMI和哪吒气质很像

    快科技2月8日消息，今天，REDMI王腾包场请团队成员去看电影《哪吒2》。他表示，组织大家一起学习怎么打造优秀的产品，很多视觉效果对我们做设计和视觉都有借鉴意义。大家都说电影里哪吒的气质、精神和REDMI很像，尤其是有句台词：从来生死都看淡、专和老天对着干”。公开报道显示，截至2月8日17时44分，《哪吒之魔童闹海》总票房（含预售）突破10亿美元！成为全球单一市场首部破10亿美元的影片，也是进入全球十亿美元票房俱乐部首部非好莱坞影片。作为《哪吒》系列的第二部，《哪吒 2》在特效方面堪称一绝，为观众带来了一场震撼的视觉盛?

    ​REDMI ​哪吒2 ​视觉效果

  • 网友建议REDMI K90在小米16之前发 王腾：不敢

    王腾问网友，这一代K80系列发布时间有点晚，给友商留的空间有点大，下一代大家觉得我们要不要早一点。有网友建议REDMIK90争取在小米16之前发布，王腾回复：不敢。已知骁龙8Elite的CPU主频最高达到了4.32GHz，其单核成绩超过了3200分，多核成绩超过了10000分，作为迭代芯片，骁龙8Elite2的表现值得期待。

    ​K80系列 ​REDMI ​K90

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM