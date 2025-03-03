AI日报：字节AI编程工具Trae国内版发布；天价AI域名ai.com挂牌1亿美元；星火深度推理大模型X1全面升级

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1、字节跳动AI编程产品Trae国内版发布

2025年3月3日，字节跳动推出了国内版AI原生集成开发环境Trae，旨在提升开发者的编程效率与智能化体验。Trae集成了先进的Doubao-1.5-pro技术，并支持多种模型切换，极大地加速了编程过程。其核心在于动态协作，提供全场景的开发支持，帮助开发者应对复杂的技术挑战。

【AiBase提要:】 🚀 Trae国内版集成了Doubao-1.5-pro，支持多种模型切换，提升编程速度。 🤖 采用动态协作模式，Trae为开发者提供全场景的智能化支持，确保代码质量。 💡 通过自然语言描述，开发者可快速生成应用，显著缩短项目筹备周期。

2、天价域名再现:ai.com挂牌1亿美元，或成史上最贵域名交

资深域名经纪人拉里·菲舍尔正在为一位匿名客户寻求出售域名ai.com，报价高达1亿美元，若成交将打破历史最高域名交易记录。菲舍尔在域名交易领域拥有近30年的经验，曾促成多笔高价交易。ai.com的当前所有者保持匿名，最初购买该域名是因为与自己的缩写相符。

【AiBase提要:】 💻 ai.com域名挂牌价高达1亿美元，若成交将创下新纪录。 📈 目前已知最高域名交易记录为3000万美元的Voice.com。 🤖 潜在买家包括OpenAI、微软、Google和Meta等科技巨头。

3、科大讯飞宣布完成星火深度推理大模型X1的全面升级

科大讯飞近期宣布其深度推理模型星火X1完成全面升级，旨在提升在数学、医疗和教育等领域的应用能力。此次升级不仅显著增强了数学能力，尤其是在处理竞赛级难题方面的表现，还提升了医疗领域的咨询和诊断能力，提供更个性化的建议。

【AiBase提要:】 🧮 星火X1在数学能力上有显著提升，尤其在竞赛级难题处理方面表现出色。 🏥 星火医疗大模型结合医学知识库，提供更准确的健康咨询和疾病诊断建议。 📚 教师助手和AI法官助理均进行了升级，优化了教学设计和法律推理能力。

4、中国2025一季度人工智能现状分析:摆脱“学生”标签，从追赶者到竞争者

2025年第一季度，中国AI的发展状况令人瞩目，已从追赶者转变为竞争者。报告显示，中国的AI技术在多个领域取得显著进展，尤其是在推理能力和智能指数方面，部分模型已接近美国顶尖水平。尽管面临出口管制等挑战，中国AI展现出强大的适应能力和创新速度，未来竞争将更加激烈。

【AiBase提要:】 🚀 中国AI智能指数大幅提升，DeepSeek的R1模型已达89，接近OpenAI的94。 🏢 多家中国科技巨头推出前沿AI模型，阿里巴巴、百度等纷纷展现实力。 💡 中国AI实验室在开源模型方面表现突出，逐渐缩小与美国的差距。 详情链接:https://artificialanalysis.ai/downloads/china-report/2025/Artificial-Analysis-State-of-AI-China-Q1-2025.pdf

5、超越DeepSeek-R1!阿里万相大模型登上全球开源榜首

阿里巴巴的万相大模型在开源社区取得了显著的成就，成功超越DeepSeek-R1，登上了多个榜单的榜首。这一成就不仅反映了其技术的卓越性，也展示了在全球开源社区的广泛认可。万相2.1版本的下载量突破百万，GitHub上的Star数也超过6000，显示出其在开发者中的受欢迎程度。

【AiBase提要:】 📈 阿里巴巴股价在盘初阶段上涨超过4%，达到133.1港元。 🌟 万相大模型在开源6天后超越DeepSeek-R1，登上热榜榜首。 📊 万相2.1版本下载量突破百万，GitHub Star数超过6000。

6、荣耀发布阿尔法计划5年投入100亿美元建设AI生态

在MWC2025全球移动大会上，荣耀新任CEO李健首次亮相并发布了全新的人工智能战略计划——“阿尔法计划”。该计划标志着荣耀将从智能手机制造商转型为全球AI终端生态公司，未来五年将投入100亿美元，与全球合作伙伴共同构建AI设备生态。

【AiBase提要:】 🚀 荣耀将在未来五年投入100亿美元，构建AI设备生态，全面转型为AI终端生态公司。 📱 “阿尔法计划”分为三个阶段，分别聚焦智慧手机、智慧生态系统和智慧世界的构建。 🔒 荣耀Magic系列将提供长达7年的安卓系统及安全更新支持，提升用户体验。

7、开源OCR工具olmOCR:高效实现 PDF 转文本，支持表格与手写识别

olmOCR是一款开源的光学字符识别工具，专注于将PDF及其他文档高效转换为可编辑文本。它不仅支持普通文本提取，还能处理表格、数学公式和手写内容，极大地方便了用户的文档处理需求。该工具经过大量文献训练，具备高准确率，减少错误生成。用户可在线体验或在本地GPU上部署，享受更快的处理速度，满足不同需求。

【AiBase提要:】 📄 开源工具olmOCR可高效将PDF和其他文档转换为文本，支持多种格式。 💡 该工具经过学术和技术文献的训练，具有高准确性和减少错误的优势。 ⚙️ 用户可在线体验或在自己的GPU上部署以获得更快的处理速度。 详情链接:https://github.com/allenai/olmocr

8、DeepSeek开源周第六天:极致推理优化系统，提高GPU计算效率

DeepSeek团队推出的DeepSeek-V3/R1推理系统通过跨节点专家并行技术，显著提升了AGI的发展效率。该系统的设计核心在于极高的稀疏性和智能的负载管理，确保了GPU的计算效率和资源的高效利用。通过双批次重叠策略和五级流水线，DeepSeek-V3/R1在处理大量输入令牌时表现出色，为未来的AGI研究提供了强有力的支持。

【AiBase提要:】 🌟 DeepSeek-V3/R1推理系统通过跨节点专家并行技术，实现更高的吞吐量和更低的延迟。 📊 采用双批次重叠策略与五级流水线，提升计算效率并优化通信过程。 🔄 设立多种负载均衡器，确保 GPU 间的资源高效利用，避免性能瓶颈。 详情链接:https://github.com/deepseek-ai/open-infra-index/blob/main/202502OpenSourceWeek/day_6_one_more_thing_deepseekV3R1_inference_system_overview.md

9、Flora推出AI驱动的“无限画布”工具，专为创意专业人士打造

Flora推出了一种全新的AI驱动工具，旨在为创意专业人士提供更高效的创作体验。该工具不仅仅是生成内容的玩具，而是一个“无限画布”，用户可以在上面自由生成和细化文本、图像和视频，极大地提升了创意工作的效率。

【AiBase提要:】 🌟 Flora的“无限画布”工具旨在为创意专业人士提供高效的创作体验，强调用户界面的重要性。 🖌️ 用户可以在画布上生成和细化文本、图像和视频，形成可视化的创作过程，提升创意工作效率。 💡 Flora不训练自己的AI模型，而是整合现有模型，提供免费和专业版服务，定价为每月16美元。

10、Sesame发布超真实的AI语音产品:几乎没有AI味

Sesame团队正在开发一种全新的“语音存在”概念，旨在让数字助手不仅能执行命令，还能进行真实的对话。他们通过情感智能、对话动态、上下文意识和一致的人格特征来提升用户体验。近期，团队展示了在对话语音生成方面的进展，尤其是通过“对话语音模型”（CSM）实现了更自然的语音生成。

【AiBase提要:】 🌟 Sesame团队致力于实现“语音存在”，让数字助手不仅能执行命令，还能进行真实对话。 🔧 通过“对话语音模型”（CSM），团队在上下文理解和语音生成方面取得了新突破。 🌐 团队计划开源研究成果，并扩展语言支持，以推动对话AI的进一步发展。 详情链接:https://www.sesame.com/research/crossing_the_uncanny_valley_of_voice#demo

11、百度文库、百度网盘AI创作新物种「自由画布」全量上线

百度文库与百度网盘联合推出的AI创作工具“自由画布”正式上线，旨在通过大模型技术打通公域与私域内容的界限。用户可通过简单的拖拽操作，实现多格式文件的混合创作，降低创作门槛。该工具支持个性化标注和便捷的分享与存储功能，提升内容传播效率，充分发挥了百度文库和百度网盘的优势。

【AiBase提要:】 🖼️ 用户可通过“一拖一圈”的极简操作，实现多格式文件的混合理解与创作。 🔍 “AI 全网 搜”功能可快速整合资源，生成结构化搜索结果，助力创作。 🔗 支持便捷分享与存储，用户可通过链接分享内容，确保数据安全。 详情链接:https://wenku.baidu.com

12、智谱AI宣布完成新一笔金额超10亿元战略融资

智谱AI近期成功完成超过10亿元人民币的战略融资，标志着其在人工智能领域的发展进入新阶段。此次融资将用于推动国产GLM大模型的技术创新和生态发展，智谱计划在2025年开源新大模型，进一步促进AI技术的普及。

【AiBase提要:】 🚀 此次融资由多家投资机构参与，为智谱的技术创新注入强劲动力。 🌱 融资将主要用于推动国产GLM大模型的生态发展，助力区域经济转型升级。 📅 智谱计划在2025年发布全新开源大模型，进一步推动AI技术的应用和普及。

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