蜜雪集团香港上市首日高开超29% 总市值达990.91亿港元

站长之家（ChinaZ.com）3月3日 消息:全球最大现制饮品企业蜜雪冰城今日在香港联交所主板正式挂牌上市，股份代码2097。作为业界瞩目的饮品第一股，蜜雪冰城在上市首日便展现出了强劲的市场表现。

开盘后，蜜雪冰城的股价迅速上涨，涨幅一度超过29.38%。截至上午9时22分，其股价报262港元/股，总市值达到980亿港元，相较于发行价202.5港元/股，实现了显著的增值。

本月21日，蜜雪冰城发布了全球发售公告，计划于3月3日在港交所主板上市。根据公告，该公司计划全球发售1705.99万股股份，其中包括国际发售股份约1535.39万股和香港公开发售股份约170.60万股。在IPO发行中，蜜雪冰城还引入了包括红杉中国、高瓴在内的5名基石投资者，共认购2亿美元（约15.58亿港元）。

招股书显示，截至2024年12月31日，蜜雪冰城在全球范围内拥有46479家门店。在过去的一年里，该公司共实现了约90亿杯饮品的销售，终端零售额达到约583亿元，分别同比增长21.9%和21.7%。凭借这一出色的业绩，蜜雪冰城已经超越了星巴克，成为全球最大的现制饮品企业，并超越了麦当劳，成为全世界餐饮门店数量最多的品牌。

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