首页 > 原创 > 关键词  > 特斯拉最新资讯  > 正文

特斯拉中国宣布开始分批次向用户推送城市 Autopilot 功能

2025-02-25 11:29 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 2月25日 消息:特斯拉中国今日宣布，开始分批次向用户推送城市 Autopilot 功能，旨在优化现有的 NOA 自动辅助导航驾驶系统。此次更新显著提升了特斯拉车辆在城市复杂道路环境下的辅助驾驶能力。

据介绍，更新后的城市 Autopilot 系统能够在受控道路（如高速公路）和城市道路上，依据导航路线引导车辆自动驶出匝道和通过交叉路口。车辆能够精准识别交通信号灯，并执行直行、左转、右转和掉头等操作。此外，系统还能根据速度和路线自动进行变道，并在未设置导航路线时，依据实时路况选择最佳行驶路径。

特斯拉Model 3 (2)

为了进一步提升驾驶安全性，特斯拉还对驾驶室摄像头进行了升级。更新后的摄像头能够更准确地判断驾驶员的注意力是否集中，并在检测到注意力不集中时发出警报提醒。特斯拉强调，驾驶室摄像头视频仅在车内处理，充分保障用户隐私。

目前，城市道路 Autopilot 功能已在部分车型上推出，并将逐步扩大适配范围。特斯拉提醒用户，如需了解车辆适配情况，可通过特斯拉 App 消息中心联系“在线客服”或拨打400客服热线进行查询。

此次城市 Autopilot 的更新，标志着特斯拉在城市复杂道路环境下的自动辅助驾驶技术取得了重要进展。驾驶员注意力监控的升级，也体现了特斯拉对驾驶安全的高度重视。尽管如此，特斯拉仍提醒驾驶员，在使用辅助驾驶功能时，务必保持警惕，随时准备接管车辆，确保行车安全。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 特斯拉中国车主分批次更新软件 城区Autopilot自动辅助驾驶功能上线

    特斯拉中国官方今日发文宣布，2024.45.32.12已开始分批次开始推送，本次软件更新主要升级内容为：1、城市道路Autopilot自动辅助驾驶在通行受控道路和城市道路上使用Autopilot自动辅助驾驶。车辆会根据导航路线引导车辆驶出匝道和交叉口，在路口识别交通信号灯进行直行，左转，右转，掉头等动作，并根据速度和路线自动进行变道动作。”结合此次OTA更新来看，特斯拉是将在现有Autopilot自动辅助驾驶的基础上进行优化升级，但还并不能真正达到FSD的水平。

    ​特斯拉 ​软件更新 ​自动驾驶

  • 马斯克回应特斯拉中国FSD评测：目前利用网上公开视频学习

    特斯拉中国近日宣布，其2024.45.32.12版本软件已开始分批次推送，标志着城市道路Autopilot自动辅助驾驶功能在中国正式上线，同时也意味着特斯拉FSD系统正式在中国落地。特斯拉在中国推进FSD落地的过程颇具挑战性，因为公司并未在中国设立大规模测试车队或开发团队，同时也没有本地数据进行推测训练。为了确保车辆能够遵守交通规则并避免罚单，特斯拉将公交车道场景放入了仿真器中进行训练，使车辆能够识别并适应不同时间段的路标信息。

    ​特斯拉 ​FSD ​自动驾驶

  • 何小鹏热烈欢迎特斯拉FSD中国推送：智驾行业会有更多有趣交流

    今晚，小鹏汽车董事长何小鹏发文称：听说今天特斯拉FSD开始陆续在中国推送，热烈欢迎，整个智能驾驶行业会有更多的有趣交流和互相促进。”何小鹏表示，小鹏和特斯拉是全球最早将大模型端到端技术应用在智能驾驶并量产落地的AI科技公司，也是唯二有能力不依赖高清地图和激光雷达，用一套软件努力实现智能驾驶全球都好用”的AI科技探索者。这或许是特斯拉官网将FSD�

    ​小鹏汽车 ​特斯拉FSD ​智能驾驶

  • 特斯拉Model Y发布OTA升级：激活车内毫米波雷达

    特斯拉在北美地区发布了2025.2.6软件更新。此次更新主要针对2022年款及后续的ModelY车型，激活了车辆座舱内隐藏的毫米波雷达硬件。这些技术的应用不仅增强了车辆的安全性能，也提升了用户体验，使得特斯拉ModelY车型在智能驾驶辅助系统方面更进一步。

    ​特斯拉 ​Model ​Y

  • 特斯拉在华发布FSD：推出城市道路自动辅助驾驶

    特斯拉中国官方今日正式发文，宣布其最新的软件更新2024.45.32.12已开始分批次向中国车主推送。此次软件更新带来了多项重要升级，特别是针对城区驾驶体验的优化。此次软件更新的推出，标志着特斯拉在自动驾驶技术方面又迈出了重要一步，为中国车主带来了更加智能和便捷的驾驶体验。

    ​特斯拉 ​软件更新 ​自动驾驶

  • 特斯拉智驾升级难题

    马斯克在昨日的财报解读会上承认正在道路上行驶的数百万台特斯拉可能要升级硬件才能适配高版本FSD：现实情况是，我们可能要为那些购买了FSD服务的客户升级他们的HW3计算机”，这项升级属于没苦硬吃，代价高昂且十分棘手，马斯克称，能聊以自慰的是：好在买了FSD软件包的顾客没那么多。”此刻正有上百万台使用HW3硬件方案的特斯拉在道路上行驶，但只有购买了15000美元FSD服务的车主才能享受硬件升级服务公司最新的v13版FSD适配HW4硬件方案，只有改款后的Model3、即将发售的新款ModelY，以及2023年之后的ModelS及ModelX才会在出厂状态下预装HW4。于是惠特克在特朗普入主白宫首日递交了辞呈，之后FAA就一直没人管，直至今晨特朗普安排亲信克里斯罗切洛出任FAA代理局长。

    ​特斯拉 ​马斯克 ​FSD服务

  • 特斯拉申请“赛博”商标 网友关注Cybertruck何时登陆中国

    根据国家知识产权局商标局中国商标网的最新信息显示，特斯拉有限公司正式提交了“赛博”这一中文商标的申请，该商标被归类于国际分类12类，涵盖了运动型多用途汽车等运输工具。这一举动引发了业界对特斯拉Cybertruck赛博皮卡即将登陆中国市场的广泛猜测。已有部分进口的Cybertruck成功在中国上牌，显示出特斯拉在克服这些障碍方面的努力。

    ​特斯拉 ​赛博皮卡 ​Cybertruck

  • 比亚迪将OTA城市记忆领航功能：A到B点 一键智驾上下班

    快科技2月10日消息，今日，在比亚迪智能化战略发布会上，比亚迪汽车新技术研究院院长杨冬生公布了一个彩蛋。他表示，支持高快领航的天神之眼C未来还将支持城市记忆领航功能，该功能计划在年底前OTA推送。城市记忆领航功能可以实现A点到B点记忆，学习车主上下班的路线规划，此后只需一键导航，就能自己开到公司或开回家。从目前的信息来看，可以记忆超过3条路线，比如家里到公司，家里到幼儿园，家里到超市。据悉，比亚迪面向20万元级以上车型的天神之眼A、天神之眼B支持城市领航及高快领航功能，而本次发布的天神之眼C仅支持高快领航功能?

    ​比亚迪 ​智能汽车 ​城市记忆领航

  • 特斯拉被开到海边洗车遇涨潮：结果无法开回

    人呐是要有点常识，否则可能干出一些令人哭笑不得的糗事。近日有特斯拉车主突发奇想，竟然将车子开到海滩上用海水洗车，不料车子陷在沙里，涨潮后无法开回，损失不小。不少在沿海城市居住的车主甚至在购车后还要给车子喷涂一层底盘装甲，为的就是防腐蚀，结果竟然有人主动用海水洗车，这可真是滑天下之大稽。

    ​特斯拉 ​海水洗车 ​盐分腐蚀

  • 雷军公布小米SU7 Ultra目标：性能比肩保时捷、科技紧追特斯拉

    小米集团创始人雷军在其个人微博上发布了一条重要信息，揭示了小米汽车业务的最新进展，特别是关于小米SU7Ultra的最新成就与目标。小米SU7Ultra在上海国际赛车场上取得了2分9秒944的圈速纪录，成功问鼎该赛道量产车型的最快速度。小米汽车团队对于这款车型的期望颇高，今年内计划销售出1万台小米SU7Ultra。

    ​小米SU7Ultra ​雷军 ​汽车行业

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM