特斯拉中国宣布开始分批次向用户推送城市 Autopilot 功能

站长之家(ChinaZ.com) 2月25日 消息:特斯拉中国今日宣布，开始分批次向用户推送城市 Autopilot 功能，旨在优化现有的 NOA 自动辅助导航驾驶系统。此次更新显著提升了特斯拉车辆在城市复杂道路环境下的辅助驾驶能力。

据介绍，更新后的城市 Autopilot 系统能够在受控道路（如高速公路）和城市道路上，依据导航路线引导车辆自动驶出匝道和通过交叉路口。车辆能够精准识别交通信号灯，并执行直行、左转、右转和掉头等操作。此外，系统还能根据速度和路线自动进行变道，并在未设置导航路线时，依据实时路况选择最佳行驶路径。

为了进一步提升驾驶安全性，特斯拉还对驾驶室摄像头进行了升级。更新后的摄像头能够更准确地判断驾驶员的注意力是否集中，并在检测到注意力不集中时发出警报提醒。特斯拉强调，驾驶室摄像头视频仅在车内处理，充分保障用户隐私。

目前，城市道路 Autopilot 功能已在部分车型上推出，并将逐步扩大适配范围。特斯拉提醒用户，如需了解车辆适配情况，可通过特斯拉 App 消息中心联系“在线客服”或拨打400客服热线进行查询。

此次城市 Autopilot 的更新，标志着特斯拉在城市复杂道路环境下的自动辅助驾驶技术取得了重要进展。驾驶员注意力监控的升级，也体现了特斯拉对驾驶安全的高度重视。尽管如此，特斯拉仍提醒驾驶员，在使用辅助驾驶功能时，务必保持警惕，随时准备接管车辆，确保行车安全。

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