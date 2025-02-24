小米15 Ultra、SU7 Ultra定档：将于2月27日发布

站长之家（ChinaZ.com）2月24日 消息:今日早晨，小米公司正式宣布，其备受瞩目的“双Ultra”发布会定于2月27日晚上7点举行。届时，小米SU7Ultra电动汽车与小米15Ultra智能手机将携手亮相，展现小米在智能科技与出行领域的最新成果。

小米SU7Ultra作为小米汽车领域的巅峰之作，其量产车型将沿袭原型车的核心配置，包括V8s V8s V6s三电机系统，提供高达1548匹马力的强劲动力，并搭载最新的麒麟二代电池技术。车辆性能卓越，0-100km/h加速仅需1.98秒，0-200km/h加速时间为5.86秒，0-400米加速成绩为9.23秒，最高时速突破350km/h，彰显了小米在电动汽车领域的创新实力。

与此同时，小米15Ultra智能手机也将亮相发布会，作为小米手机的旗舰之作，它配备了骁龙8至尊版处理器和徕卡四摄系统，为用户带来无短板的影像体验。特别是其后置的潜望长焦镜头，采用了2亿像素传感器，支持高达100倍的AI融合变焦，能够捕捉超远距离的清晰细节，满足专业摄影爱好者的需求。

小米创始人雷军此前透露，小米15Ultra作为小米最高端的手机系列之一，由于研发成本和器件成本的不断上升，其价格相较于上一代小米14Ultra（定价6499元）将有所调整。

此外，本次发布会还将迎来小米家电高端全家桶的亮相，包括中央空调、双系统冰箱、洗烘套装、除湿机以及小爱音箱等9款新品。同时，REDMI品牌也将推出两款新品，为消费者提供更多元化的智能家居选择。

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