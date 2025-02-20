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鸿蒙智行尊界S800将于 5月底上市交付 搭载六大智能化技术

2025-02-20 16:13 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）2月20日 消息:鸿蒙智行尊界 S800将于5月底在深圳车展正式上市并交付，新车将带来六大智能化技术的创新升级。其中，途灵龙行平台、天使座主动安全防护和华为星河通信三项技术为尊界 S800首发;而鸿蒙 ALPS 座舱2.0、华为车语系统2.0和华为巨鲸电池2.0则迎来迭代更新。

途灵龙行平台是行业首个自主智能数字底盘平台，采用分布式数控柔性架构，支持7000-12000N·m 的扭矩输出，并适配轿车、SUV 和 MPV 等多种车型。该平台支持全维融合感知，能够实时构建高分辨率的道路空间模型，显著提升路况识别能力。尊界 S800在极端路况下表现出色，例如在前轮爆胎且路面湿滑的情况下，车辆仍能保持稳定行驶，无需手扶方向盘。此外，尊界 S800的后轮转向角度可达16°，转弯半径仅为5.05米，比宝马 mini 更为灵活。

天使座主动安全防护系统则通过全向立体融合感知技术，提供全方位的碰撞防护。车辆配备了4个激光雷达和多个传感器，能够在碰撞前自动调整座椅姿态、收紧安全带，并在碰撞后拨打救援电话，提供全面的安全保障。

华为鸿蒙智行尊界S800

华为星河通信技术为尊界 S800提供了超广角卫星通信能力，支持160° 波束宽度，连星速度提升50%，通话建立时间缩短20%。该技术还支持地面通信能力，可在弱网状态下预读导航内容，并在无信号时自动拨打卫星电话发起救援。

鸿蒙 ALPS 座舱2.0通过双层流空气循环系统和创新材料，实现座舱内空气质量的智能管理，包括异味净化、细菌病毒消毒和有害气体防化。该系统还配备了双负氧离子系统，使座舱内的负氧离子浓度超过西双版纳雨林水平。

华为车语系统2.0配备了智能交互车语大灯，支持自主智能照明和动态光毯技术，可根据行车轨迹精准调节光毯形态。当系统识别到驾驶员失能时，车辆可自动靠边停车，并通过大灯投影 SOS 求救信号。

华为巨鲸电池2.0是行业首个800V 高压增程6C 电池包，采用超充电芯体系，SOC 从10% 充至80% 仅需10.5分钟。该电池包还具备5C 纯电版本，峰值补能效率可达每秒一公里，能量密度提升10% 以上，是业界能量密度最高的5C 纯电电池包。

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