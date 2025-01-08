LG发布超薄6K显示器，支持Thunderbolt 5的Nano IPS屏幕

站长之家(ChinaZ.com) 1月8日 消息:在2025年CES展会上，LG展示了其最新的UltraFine显示器，标志着公司在显示技术上的又一突破。该款显示器的设计极为纤薄，超薄的显示屏安装在同样精巧的底座上，兼具美学与功能性。更令人关注的是，这款显示器是全球首款支持Thunderbolt5接口的6K显示器。

图片:LG

Thunderbolt5的加入使得这款显示器的数据吞吐量达到了惊人的80Gbps，若启用英特尔的带宽增强模式，数据传输速度更可高达120Gbps，为高效的数据处理和多任务操作提供了强大的支持。此外，显示器还配备了LG的“Nano IPS Black”面板，宣称能够呈现出色的色彩精度和高对比度，Adobe RGB的覆盖率达99.5%，而DCI-P3色域覆盖率则为98%，使得该显示器在图像和视频编辑、设计工作中具有极高的表现力。

虽然LG未透露这款显示器的刷新率和具体上市时间等更多细节，但类似配置的32英寸6K戴尔UltraSharp显示器参考售价为2，479.99美元，或许可以为这款LG新显示器的定价提供一定的参考。

随着Thunderbolt5技术的普及，越来越多的设备开始支持这一新接口。去年，首批Thunderbolt5线缆和底座已经问世，而Apple最新的MacBook Pro和Mac Mini也已具备Thunderbolt5支持，为创意工作者和专业用户带来了更加高效的工作体验。

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