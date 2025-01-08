首页 > 原创 > 关键词  > LG显示器最新资讯  > 正文

LG发布超薄6K显示器，支持Thunderbolt 5的Nano IPS屏幕

2025-01-08 09:29 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 1月8日 消息:在2025年CES展会上，LG展示了其最新UltraFine显示器，标志着公司在显示技术上的又一突破。该款显示器的设计极为纤薄，超薄的显示屏安装在同样精巧的底座上，兼具美学与功能性。更令人关注的是，这款显示器是全球首款支持Thunderbolt5接口6K显示器

QQ20250108-092900.png

图片:LG

Thunderbolt5的加入使得这款显示器的数据吞吐量达到了惊人的80Gbps，若启用英特尔的带宽增强模式，数据传输速度更可高达120Gbps，为高效的数据处理和多任务操作提供了强大的支持。此外，显示器还配备了LG的“Nano IPS Black”面板，宣称能够呈现出色的色彩精度和高对比度，Adobe RGB的覆盖率达99.5%，而DCI-P3色域覆盖率则为98%，使得该显示器在图像和视频编辑、设计工作中具有极高的表现力。

虽然LG未透露这款显示器的刷新率和具体上市时间等更多细节，但类似配置的32英寸6K戴尔UltraSharp显示器参考售价为2，479.99美元，或许可以为这款LG新显示器的定价提供一定的参考。

随着Thunderbolt5技术的普及，越来越多的设备开始支持这一新接口。去年，首批Thunderbolt5线缆和底座已经问世，而Apple最新的MacBook Pro和Mac Mini也已具备Thunderbolt5支持，为创意工作者和专业用户带来了更加高效的工作体验。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 华擎发布4K 240Hz WOLED显示器：居然自带Wi-Fi 7天线

    华擎显示器大家可能不太熟悉，但也挺会玩的，比如新发的这款PG32UFS，不但素质上佳，甚至集成了最新的Wi-Fi7天线。它没有自带Wi-Fi7无线网卡，只是在背部支架上提供了一个天线，仍然需要通过附带的延长线，连接主板上的Wi-Fi7无线网卡，当然Wi-Fi4/5/6/6E也都是可以的。功耗最高235W，省电模式不超过0.5W。

    ​华擎显示器 ​PG32UFS ​Wi-Fi

  • 媳妇不给买显示器 小伙攒瓶子暗示：才刚买了新显卡

    邵女士分享了一个关于她丈夫的趣事。她刚为丈夫购置了新的显卡、机箱和显示器，但丈夫对更新电脑配件的热情并未因此减退。这个小插曲成为了他们生活中的一段温馨轶事，也让人们看到了在日常生活中，家庭成员之间如何通过幽默和创意来解决分歧。

    ​夫妻幽默互动 ​电脑配件升级 ​环保理念

  • 微星发布MPG 322URX QD-OLED流光显示器，DP2.1技术引领视觉新体验

    MSI微星科技宣布MPG322URXQD-OLED流光显示器即将在京东平台震撼登场。这款集尖端科技与极致视觉体验于一身的显示器，不仅搭载了前沿的QD-OLED面板技术，更率先采用DisplayPort2.1接口标准，为追求高性能体验的用户开启了全新的视觉盛宴之门。它不仅代表了当前显示技术的巅峰，更可以说是未来显示趋势的引领者。

    ​MSI ​QD-OLED ​显示器

  • 李想谈OpenAI：如果让我当CEO 我做的不会比Altman更好

    今日晚间，理想汽车举办2024理想AITalk”直播。李想谈到了第一次使用ChatGPT时的感受，李想称，当时第一次用GPT的时候，最大感受就是觉得这才是人工智能应该有的样子。我觉得这是所有的头部企业都要认真去思考的。

    ​OpenAI ​理想 ​李想

  • ChatGPT重磅功能！支持AI Agent玩法，OpenAI加入智能体了

    今天凌晨2点，OpenAI开启了第11天的直播技术分享，对ChatGPT的应用程序进行了重磅升级，支持原生应用程序自动化协作功能。从OpenAI在直播中演示的案例来看，基本上与AIAgent功能差不多，尤其是在编程方面非常好。ChatGPT的协作功能已经在Mac应用程序中可以使用了，通过OptionSpace就能快速调用这个功能，并且占用的内存非常小，是一个不错的自动化协作助手。

    ​OpenAI ​ChatGPT ​技术分享

  • Sam Altman发布2025年技术愿景，你想OpenAI怎么做？

    SamAltman发布了新的一年技术愿景，并在社交平台上征求网友的意见，希望OpenAI发布哪些技术同时优化哪些功能。用户对这个非常感兴趣，评论已经超过8300，浏览量破270万，算是Sam今年最高的推文之一了，比前几天的连续12天直播热闹很多。看来大家对OpenAI还是相当期待的这次Sam搞的用户反馈大会也相当成功，2025年OpenAI的主要动力之一便是完善用户的需求。

    ​Sam ​Altman ​技术愿景

  • 惊喜！Sam Altman确定OpenAI新产品，AGI、Agents、成人模式

    今天凌晨3点30，SamAltman公布了2025年OpenAI即将发布的技术产品。分别是:AGI、Agents、更好的GPT-4o升级版、更好的记忆存储、更好的上下文窗口、成人模式、深度研究特色功能、更好的Sora、更好的个性化定制。多数有理智、道德的成年人，会把控好对ChatGPT在生成“成年人”内容的分寸，知道什么是危险内容，什么是可生成的。

    ​OpenAI ​AGI

  • 技嘉于 CES 2025 推出两款 QD-OLED 电竞显示器 集结速度与清晰度制霸视界

    技嘉科技于美国消费性电子展开展前宣布推出两款QD-OLED电竞屏幕，引领显示器技术进入全新世代。AORUSFO27Q5P以业界更快的500Hz刷新率搭配DP2.1UHBR20高带宽支持，提供极速和流畅的视觉盛宴;GIGABYTEMO27U2将4K分辨率、240Hz刷新率导入27寸屏幕屏幕，以166像素密度的影像品质开创前所未有的清晰度。升级版战术功能更为游戏带来多种优势，其中TacticalSwitch2.0的ResolutionSwitch可将显示比例快速调整为4:3的设定;夜视功能则能覆盖整个画面，帮助FPS玩家在昏暗场景轻松辨识敌人;黑平衡2.0则持续提供更好的视野和精准度，进一步提升玩家的游戏表现。

    ​QD-OLED ​电竞屏幕 ​显示器技术

  • OpenAI智能体曝本月诞生！比谷歌Anthropic慢，竟是担心prompt攻击

    【新智元导读】就在刚刚，OpenAI在智能体上落后竞争对手的原因曝光了!2025年，智能体将是AI领域最激烈的战场。一直在AI领域「独占鳌头」的OpenAI，却迟迟没有出手。这一点或许说明了，此类初创公司很难在安全发展AI与为股东创造利润之间取得平衡。

    ​OpenAI ​智能体 ​AI技术

  • 突发！OpenAI发布Canvas，ChatGPT新增史诗级功能

    今天凌晨2点，OpenAI开启了第四天技术直播，发布了最新功能Canvas。Canvas直接内置在ChatGPT中，提供了一个单独的窗口，主要用于编程、写作任务，会提供意见、审核和执行具体的功能，可以提供更细致的服务。倘若用户需要将代码转换至不同的编程语言，Canvas同样提供了一键移植的实用功能。

    ​Canvas

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM