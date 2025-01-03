REDMI Turbo 4正式开售：首日销量为上代220%

站长之家（ChinaZ.com）1月3日 消息:在昨天下午的发布会上，REDMI Turbo4正式亮相并立即开售，定价1999元起。根据官方公布的数据，这款新机型首日销量达到了上一代产品的220%，实现了销量的翻倍增长。

REDMI Turbo4的性能是其最大的卖点，它全球首发了联发科天玑8400-Ultra芯片，这是同档位首次采用全大核CPU架构。在安兔兔跑分测试中，该机型得分超过180万，显示出其卓越的性能。天玑8400-Ultra集成了八核Arm Cortex-A725CPU，包括1个3.25GHz A725大核、3个3.0GHz A725大核和4个2.1GHz A725大核，实现了能效和性能的双重提升。

在图形处理方面，天玑8400搭载了旗舰级的Mali-G720MC7GPU，与上一代芯片相比，GPU峰值性能提升了24%，同时功耗降低了42%。

REDMI Turbo4在其他配置上也表现出色，它配备了6.67英寸1.5K直屏，前置2000万像素摄像头，后置5000万主摄和800万超广角摄像头。手机搭载了6550mAh的小米金沙江电池，硅含量6%，能量密度达到825Wh/L，并支持90W快充，能在45分钟内充电至100%。

此外，REDMI Turbo4还具备IP66/IP68/IP69级别的防尘防水功能，支持三频北斗和双频GPS定位，并搭载了澎湃OS2系统，为用户提供了全面的技术支持和便捷体验。

REDMI Turbo4的首日销量成绩显示了市场对其的高度认可，其强大的性能和全面的配置满足了消费者对于高性能智能手机的期待。

（举报）