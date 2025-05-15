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福特公司召回约27.4万辆SUV，美国交通安全局：刹车系统存在安全隐患

2025-05-15 11:15 · 稿源：站长之家

福特汽车工厂

站长之家(ChinaZ.com) 5月15日 消息:据美联社报道称，福特汽车公司正在美国范围内召回近 27. 4 万辆其旗下 Expedition 与 林肯 Navigator SUV，原因是：车辆前刹车管可能因安装缺陷与引擎进气管发生接触，从而导致刹车液泄漏，存在刹车失灵风险，大幅增加事故可能性。

根据美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）近日公布的文件，被召回的车辆存在前刹车管线“可能与发动机空气净化器出口管接触”的问题，起因是潜在的装配缺陷。这种接触可能造成刹车液泄漏，进而导致车辆在行驶过程中部分或完全失去刹车功能。

召回涉及车型与数量，此次召回涉及：

223， 315 辆 Ford Expedition

50， 474 辆 Lincoln Navigator

——生产年份为2022 至 2024 年款

福特在召回报告中表示，预计受影响车辆比例为 1% 左右。

截至今年4 月 17 日，福特已经收到 45 份关于前刹车管泄漏的保修报告。不过，据福特公司及NHTSA目前所述，尚未接获任何与此次缺陷直接相关的交通事故或人员受伤报告。

作为补救措施，福特和林肯授权经销商将对相关车辆的前刹车管进行检查，如有需要将免费更换管线或空气净化器出口管。

经销商通知已于** 5 月 15 日（周三）**开始发出

车主通知信将于 5 月 26 日至 30 日期间寄出

NHTSA 文件提醒，车主如果遇到刹车系统问题，可能会感觉到：

  • 踩下刹车踏板时需要更大力度，踏板“行程”增加

  • 如果刹车液持续泄漏，制动液位会逐渐降低

  • 仪表盘可能会亮起红色刹车警示灯

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