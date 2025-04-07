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外媒称三星 Galaxy S 26或将取消S Pen插槽，采用7000mAh电池

2025-04-07 13:43 · 稿源：站长之家

samsung galaxy s23，三星

有预测称，三星电子明年上半年推出的 “Galaxy S26”系列手机中的优质型号 “Ultra” 将可能取消 S Pen 插槽。

站长之家(ChinaZ.com) 4月7日 消息:当地时间 6 日，据 IT 媒体 Phone Arena 报道，三星将从 Galaxy S26 开始取消一直以来只应用于 Ultra 系列机型的智能触控笔 S Pen 插槽。据说，这是出于确保足够的内部空间以增加电池容量的考虑。

今年 2 月推出的 Galaxy S25 Ultra 的电池容量依然只有 5000 毫安时（mAh），很多用户对此表示遗憾。从 2020 年推出的 Galaxy S20 开始到现在，三星在所有 Ultra 系列手机上都搭载了 5000 毫安时的电池。

上个月，一位 IT 爆料者称，Galaxy S26 Ultra 的后置主摄像头可能会新增可变光圈功能。该爆料者解释说，如果应用这一功能，就可以去掉第二个长焦镜头，从而能够搭载 5500 毫安时容量的堆叠式电池。

还有人认为，如果再加上取消 S Pen 插槽，三星采用硅碳电池技术后，将能够搭载 7000 毫安时容量的电池。预计这项技术不久后将应用于中国智能手机制造商荣耀推出的 8000 毫安时容量的新产品上（《8000mAh？荣耀说要推“电量大到给电动车充电”的Power手机》）。

虽然插槽会消失，但预计 S Pen 功能仍会保留 —— 以诸如苹果 iPad Pro 那样的方式保留 —— 使用磁铁将其收纳在设备侧面。Phone Arena 表示：“S Pen 也有可能被设计成可以通过磁铁吸附在 Galaxy S26 的侧面”，并指出 “特别是 Galaxy S26 很有可能采用平整的侧面设计，所以实现的可能性很高”。

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