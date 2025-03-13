除了合法地“偷”，人工智能公司还能如何提高 AI 的“创造力”？

站长之家(ChinaZ.com) 3月13日 消息:从生成式AI的迅速崛起，让每个人都可以通过简单的“文本提示+点击按钮”的方式“创造”任何自己的想象之物，这确实很有意思。然而，在这种看似无害且有趣的体验背后，却给艺术家们带来了诸多影响。

市场上许多受欢迎的AI媒体生成器 —— 包括掀起“AI文本转图像”热潮的 OpenAI DALL-E 2 —— 都在未经艺术家明确许可的情况下，以抓取整个互联网内容（包括艺术家的所有原创作品）的形式来训练他们的模型。

这也意味着，艺术家的作品 —— 包括照片、绘画、诗歌、艺术作品、书籍和歌曲等 —— 都可能在未经他们授权的情况下被轻易“剽窃”。这样一来，艺术家们失去了对自己作品的控制权、对自身创作风格的所有权、以及AI公司通过“复制”他们的创意而获得的收益。

结果就是，人工智能公司“强取豪夺”了艺术家们的创作成果，并将其用于谋取私利。实际上，已经有很多包括艺术家在内的人们就这个问题发声了，他们要求人工智能公司在构建这些模型的同时，也要考虑到艺术家们的权益，并对他们的作品给予公平的补偿。

在美国，人工智能公司能够通过 “合理使用” 这一概念，来规避法律问题，并合法地使用受版权保护的作品来训练他们的AI模型。“合理使用” 规定，如果你只是使用现有作品来启发新作品的创作，那么你就没有违反版权法。

那么，在创作者没有明确的现行法律支持的情况下，是否有一种方法能让创作者和人工智能系统以一种互利的方式共存呢？答案是肯定的，解决方案可能在于“授权许可”。

理想情况下，人工智能公司应该在支持创作者的情况下丰富AI生态系统，而不是“不问自取”。用作曲家 Ed Newton-Rex 的话来说就是：“首先，你不能‘偷’。”

一些公司已经开始采取这种做法。2023 年，Getty Images 推出了 “Getty Images生成式人工智能”，该产品仅使用 Getty Images 丰富的库存图片库进行训练，并为其作品被用于训练的创作者提供持续的收入。

Adobe 公司对其创意生成式 AI 模型 “Firefly”也采取了类似的方法，这在商业上也更安全。为了训练他们模型，Adobe 仅使用 Adobe Stock 图片库中的图片、开放授权的内容以及公共领域的内容。同时，它也对那些作品被用于训练集的创作者进行了补偿。

然而，这依旧是极少数的存在。

更多的AI公司没有采取这种方法，毕竟不是每家公司都愿意以大量的金钱和精力为代价来“获取和创建一个干净的数据集”的。尤其是对于那些急于推出下一个模型并在“AI大战”中不落人后、取得优势的人工智能公司来说，更是如此。

Ed Newton-Rex 表示：“这确实会让你‘慢下来’，但最终你还是会达到同样的目标，而且这样做既不会违法，也不会让整个创意产业和创作者群体与你为敌。”

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