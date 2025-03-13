交个朋友回应切片带货课程“割韭菜”争议:全面下架并澄清收费内容

站长之家(ChinaZ.com) 3月13日 消息:3月13日，交个朋友电商学苑发布声明，回应近期媒体关于其切片剪辑课程的报道争议。该公司表示，针对被指"割韭菜"的切片带货课程，现已全面下架，并就相关争议进行了澄清说明。

声明中强调，报道中提及的课程核心为教授直播切片剪辑技术，包括视频拆解、热点捕捉、商品挂链等，而切片授权本身是免费开放的。学员通过课程学习后可自主申请官方授权，公司仅提供技术指导与合规操作流程，未对授权附加任何收费条件。

关于课程收费问题，声明指出收费仅涵盖新增教学服务，包含44节录播课和3节直播课，费用构成已在售卖页面及合同中明确标注。公司认为媒体以"授权捆绑收费"的表述属于误解，与事实不符。

声明还提到，由于罗永浩切片授权数量已接近平台规定上限，无法增加新的切片剪辑达人，该课程已于2025年初对外全面下架，所有相关页面及宣传材料均已从合作平台撤除，不存在媒体所谓的"隐蔽漏出"或二次推广行为。

针对行业乱象，如"野生账号"挂链售假、虚假承诺收益等，公司表示已常态化对全网非授权切片进行举报，并升级内部审核机制，确保授权账号商品来源、宣传内容符合平台规则与法律法规。

对于报道中提及的"月入40万"、"收益过万"等数据，声明称这些均来自部分学员的真实案例，同时强调收益与个人投入时间、剪辑质量强相关。公司在教学时明确提示收益不确定性，并通过合同条款、课程须知等多渠道明确"不承诺保底收入"。

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