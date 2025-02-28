消息称Meta AI将“独立”，OpenAI奥特曼调侃：那我们就搞社交软件！

Meta公司正企图从生成式AI这块蛋糕中分一杯羹，而且是很大的一块。

站长之家(ChinaZ.com) 2月28日 消息:美国消费者新闻与商业频道（CNBC） 本周四援引知情人士的匿名消息称，为了更加“深入”地渗透用户生活的方方面面 —— 同时作为Meta实现这一目的的长期战略的一部分，这家由马克・扎克伯格领导的公司正计划推出独立APP形式的 Meta AI 聊天机器人。

消息人士称，Meta 计划在今年 4 月至 6 月期间推出这款AI天机器人APP。据悉，meta 可能还会为此推出一种带有更高档功能的订阅模式。

这款Meta独立的 AI 应用程序将与市面上已有的众多其他人工智能聊天机器人展开竞争 —— 其中就包括一些备受欢迎的产品，如 OpenAI 的 ChatGPT、谷歌的 Gemini、X 平台的 Grok、Perplexity，以及上个月刚刚崭露头角、并迅速占领市场的 DeepSeek。

Meta 于 2023 年 9 月推出了 Meta AI，并从去年 4 月开始将其整合进旗下一系列应用程序中，包括 Facebook、Instagram 和 WhatsApp 等。和其他生成式AI应用一样，Meta AI 能够以自然、类似人类的方式进行对话，还能根据用户输入的提示信息生成图像。

扎克伯格曾于今年 1 月表示过，2025 年将是 “有一款高度智能且个性化的AI助手用户数量超过 10 亿的一年，我期待 Meta AI 会是那款领先的AI助手”。

CNBC引述了消息人士的话：Meta 认为，通过将 Meta AI 从社交媒体产品的一部分中抽离出来，并作为独立应用程序推出，可以让用户与这款AI实现更深入、更有价值的互动。

当然，如果像 Meta 这样的行业巨头真的发布独立版的 Meta AI 应用程序，无疑会加剧行业的竞争，并且有可能会进一步让AI聊天机器人的市场变得更加碎片化。

此外，Meta 所拥有的庞大的数据资源，也能让他们的AI产品在个性化方面占据优势。但是呢，与其他AI聊天机器人相比，这块AI产品可能会面临着更多关于隐私方面的担忧。

对于 Meta AI 将实现“独立”这一消息，OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼还在 X 平台上打趣说：“好吧，行吧，也许我们会做一款社交产品。” 他还补充说：“哈哈，如果 Facebook 打算挑战我们的话，我们不介意直接以其人之道还治其人之身，那一定会超有意思的。”

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