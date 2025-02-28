居家办公看色情网站，工作电脑遭黑客入侵……被解雇员工起诉迪斯尼

一名男子下载了人工智能（AI）软件相关的开源代码后，其工作用电脑被黑客入侵，随后公司将其解雇。如今，这名男子正在针对他的前雇主迪士尼公司发起抗议。

站长之家(ChinaZ.com) 2月28日 消息:据美国媒体《华尔街日报》（WSJ）最近报道，曾在迪士尼公司工作的 Matt Ben Andel 因被怀疑在居家办公期间使用工作电脑访问色情网站而遭解雇。在访问色情网站时，Matt Ben Andel 的工作电脑遭到了黑客入侵，不仅他的个人信息，就连他所管理的客户信息、员工护照信息以及迪士尼公司内部的详细统计数据都被泄露了。

迪士尼的网络安全团队在公布解雇原因时宣称：“由于访问了色情网站，Matt Ben Andel 的电脑遭到黑客入侵，迪士尼的内部信息也遭到了泄露。” 同时还表示：“不过，（此次黑客事件）不会对迪士尼的运营或财务业绩造成重大影响。”

对此，Matt Ben Andel 反驳说：“我从未访问过色情网站。”

他透露，今年 2 月在居家办公期间，他访问了一个名为 “GitHub（ GitHub）” 的开源网站 —— 该网站可免费公开软件代码。他下载了一款通过输入文本提示来生成图像的AI模型代码。

他坚称是AI模型的代码中隐藏着恶意软件。

事实表明，入侵电脑的黑客获取了所有 “会话 Cookie” 的访问权限，这使得黑客能够访问包括电脑密码在内的迪士尼公司内部财务部门。黑客自称是一个总部位于俄罗斯的黑客组织 “Nuclei Bistro” 的成员。

被迪士尼解雇的 Matt Ben Andel 表示 “我才是受害者”，据悉，他正与家人一起开展恢复权益的活动。据《华尔街日报》报道，Matt Ben Andel 最近聘请了律师，并向迪士尼发出了一封律师函，要求迪士尼赔偿他因工资损失以及被解雇所遭受的精神损害。

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